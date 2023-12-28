Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Haberler Magazin Kobra Murat ameliyattan önce helallik istedi: Ölüm tehlikesi olduğunu söyledi | Kobra Murat hastalığı nedir, son durumu ne?

        Kobra Murat helallik istedi: Ölüm tehlikesiyle ameliyata alındığını bildirdi

        Roman şarkıları ile tanınan Kobra Murat, kendine has kişiliği ve lakabı ile dikkatleri üzerine çekiyordu. Asıl ismi Murat Divandiler olan "Kobra Murat" geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı. Ölüm tehlikesi olan bir ameliyata gireceğini belirten Kobra Murat helallik istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 09:39 Güncelleme: 28.12.2023 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Şov dünyasının eğlenceli isimlerinden birisi olan Kobra Murat, Belçika seyahati dönüşünde hastaneye kaldırıldı. Durumunun acil olduğunu bildiren Kobra Murat ölüm tehlikesiyle ameliyata alındı. Eğlenceli roman şarkıları söyleyerek tanınan Murat Divandiler ameliyattan önce sevdiklerinden helallik istedi.

        • 2

          KOBRA MURAT'IN HASTALIĞI NEDİR?

          Belçika seyahati dönüşünde karnında bir patlama hissettiğini söyleyen Kobra Murat paylaştığı videoda "Buradan bir açıklamada bulunacağım. Belçika Gent'den gelirken uçakta aniden karnımda bir patlama oldu. Ambulansla beraber direkt Balat'a hastaneye geldik. Tetkikler yapıldı. Maalesef bağırsağım çatlamış" açıklamasında bulundu.

        • 3

          Açıklamasına "Şimdi beni ameliyata alacaklar. Bu ameliyat süreci 1 ay sürecekmiş. Hepinizden helallik istiyorum. Hepinizden dualar istiyorum. Şuana kadar sizleri eğlendirdim. Her zaman oynadık, güldük ve güzel günler gördük. Dualarınızla Allah devamını getirsin inşallah. İyileşme sürecinde de gidemediğim işlerin bütün ücretleri geri ödenecektir.

          Hakkınızı helal edin. Doktor yüzüme ameliyatın bayağı ağır geçeceğini söyledi. Ölüm tehlikesi olan bir ameliyat. İnşallah dualarınızı bekliyorum" sözleriyle devam etti.

        • 4

          KOBRA MURAT SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

          Saatler süren ameliyat sonrası Kobra Murat yoğun bakıma alındı. Ailesine göre durumu iyiye gidiyor.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sis ve hızla gelen facia: 11 ölü!
        Sis ve hızla gelen facia: 11 ölü!
        Meksika-ABD sınırında göçmen yoğunluğu
        Meksika-ABD sınırında göçmen yoğunluğu
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        47 kez bıçaklayıp katletmişti! Katilin kardeşinden savunma!
        47 kez bıçaklayıp katletmişti! Katilin kardeşinden savunma!
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        2024 Asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira oldu
        2024 Asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira oldu
        Şimdi varant zamanı mı?
        Şimdi varant zamanı mı?
        Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye Resmi Gazete'de
        Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye Resmi Gazete'de
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        HPV aşısı: Rahim ağzı kanserine karşı nasıl koruma sağlıyor?
        HPV aşısı: Rahim ağzı kanserine karşı nasıl koruma sağlıyor?
        Doğu Karadeniz için yağmur ve kar uyarısı
        Doğu Karadeniz için yağmur ve kar uyarısı
        İmparator sahaya indi!
        İmparator sahaya indi!
        İstanbul’da 5 ilçenin emniyet müdürü değişti
        İstanbul’da 5 ilçenin emniyet müdürü değişti
        Derbinin 11'i netleşiyor
        Derbinin 11'i netleşiyor
        Tartıştığı babasını tüfekle öldürdü
        Tartıştığı babasını tüfekle öldürdü
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        İsrail medyasından "7 Ekim" iddiası
        İsrail medyasından "7 Ekim" iddiası
        2038'in en büyük ekonomileri
        2038'in en büyük ekonomileri
        35 yaşındaki öğretmen 4.kattan düştü
        35 yaşındaki öğretmen 4.kattan düştü
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        Habertürk Anasayfa