Kobe Bryant'ın çöpe atılmaktan kurtarılan dolabına rekor fiyat
Kobe Bryant'ın Lakers takımı kariyeri boyunca kullandığı ahşap dolap, bir depoda bekletiliyordu. Çöpe atılmak üzere olan dolap açık artırmada 2,88 milyon dolara (95 milyon TL) satıldı
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Efsanevi NBA oyuncusu Kobe Bryant'ın basketbol kariyeri boyunca kullandığı dolap yeni sahibini buldu. 2020'de geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden Bryant'ın hatırasının nadir parçası için yapılan müzayedede, dolabın fiyatı 2,88 milyon dolara çıktı.
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Neredeyse çöpe atılmak üzere depoda bekletilirken bulunan dolap için müzayede yetkilileri en yüksek 1,5 milyon dolarlık satış fiyatı bekliyordu. Ancak dolap, düşünülenin çok daha üzerinde bir fiyata alıcı buldu.
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Bryant'ın, 2003-2004 sezonundan NBA'deki son yılı olan 2015-2016 sezonuna kadar Lakers takımındayken dolabı kullandığı biliniyor.
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Müzayede evi yetkilileri, 2018'de basketbol maçlarının oynandığı Staples Center'ın yenilenmesi sırasında keşfedilen dolabın öncesinde yıllarca depoda tutulduğunu söyledi. Ayrıca dikkatli bir bakım görevlisi olmasaydı dolabın, soyunma odasında kalanlarla birlikte çöpe atılacağını da belirtti. Dolap daha önce adı açıklanmayan ABD'li bir koleksiyoncu tarafından satın alınmıştı. Açık artırmaya çıkarılan dolap için son fiyat, 2 Ağustos'ta verildi.
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Dolabı kimin satın aldığı açıklanmazken, müzayede evi yetkilileri, gelirin bir kısmını, Bryant'ı ve onun "hayırseverlik ve toplumsal etki" mirasını onurlandırmak için Los Angeles Lakers Gençlik Vakfı'na bağışlayacağını söyledi.