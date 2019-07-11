11 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı yani KOAH en çok sigara kullanan bireylerde görülür. Dünyada en çok ölüme sebep olan hastalıklardan biridir. Peki KOAH hastalığı nedir? Neden ve belirtileri nelerdir? KOAH hastalığının tedavisi mümkün müdür? İşte tüm merak edilenler...
KOAH NEDİR?
KOAH, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'nın kısaltmasıdır. Hastalık, her yıl 2,5 milyondan fazla insanın ölümüne neden olur ve her 10 kişiden 1'inde görülür. KOAH hastaları, nefes almada güçlük yaşarlar çünkü hastalık nedeniyle havayolları daralır. Ayrıca KOAH hastalığı ilerleyen bir hastalıktır. Ancak hastalık önlenebilir ve durdurulabilir. Hastalığın belirtileri yavaş yavaş kendini gösterir fakat sigara içenlerde genelde bu belirtiler normal karşılanarak sigaradan kaynaklandığı düşünülür. Fakat bu hastalıkta en önemli şey erken teşhistir.
KOAH HASTALIĞININ NEDENLERİ
KOAH HASTALIĞININ BELİRTİLERİ
KOAH HASTALIĞININ TEDAVİSİ
Tam olarak tedavisi mümkün olmamakla beraber büyük çoğunlukla giderilebilir. Fakat tedavi için ilk şart sigaranın bırakılmasıdır. Yoksa yapılan hiçbir tedavi işe yaramayacaktır. Sigarayı bırakmayan hastalar, her yıl daha kötü bir döneme girecek ve bir zaman sonra sigarayı istese bile içemeyecek duruma gelecektir.
Ayrıca dumanlı, tozlu ortamlarda bulunmamak, bu tür yerlerde çalışmamak da çok önemlidir. Nefes almanızı zorlayacak herhangi bir etken olmamalıdır. Sağlıklı ve doğru nefes için temiz hava şarttır.
Tedavinin ilaç dönemi ise hiç bitmez ve hastaların bu ilaçları hayatları boyunca kullanmaları gerekmeklidir. İlaç doğrudan akciğere etki ettiğinden dolayı nefes alırken rahatlamalar gözlenecektir. Koah hastalığının ilerleyen safhalarında tedaviye başlanmış ise hasta oksijen tedavisi görür. Bu tedavi de ise hasta günde 15 saat kadar oksijen kullanmak zorundadır.
KOAH tedavisinde kullanılan ilaçlar
KOAH’ın tedavisinde çeşitli ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçlardan bazıları düzenli olarak, bazıları ise gerektiğinde kullanılır.
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