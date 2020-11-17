KOAH hastaları Covid-19'dan 5 kat daha fazla etkileniyor

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Sinan Erginel, 18 Kasım Dünya KOAH Günü'nde yeni tip koronavirüsün (Covid-19) kronik hastalara olan olumsuz etkisine dikkati çekti.

Prof. Dr. Erginel, yaptığı yazılı açıklamada, KOAH'ın bir akciğer hastalığı olduğunu hatırlatarak özellikle salgın döneminde söz konusu hastalığı olanların çok dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

KOAH HASTALARINDA 5 KAT DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR

Covid-19'un, kronik hastalığı olan hastaları ve onlara bakım hizmeti veren sağlık merkezlerini de etkilediğini belirten Erginel, "KOAH hastalarında Covid-19 daha sık görülüyor diyemeyiz. Fakat ağır şekilde geçirilen Covid-19 hastalığı riski, KOAH hastalarında 5 kat daha fazla görülüyor. KOAH hastaları sosyal mesafe, el yıkama ve maske, yüz kaplaması gibi temel enfeksiyon kontrol önlemlerini muhakkak önemsemeli" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Erginel, hastalara özellikle yıllık influenza aşısı olmak üzere, uygun aşıların yapılması gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti: "Hafif geçirilen Covid-19 hastalığında KOAH'ı varsa, olağan KOAH protokolleri ile takip edilmeli, orta veya daha kötü Covid-19 hastalarının ise oksijen tedavisi ihtiyacına özellikle dikkat edilerek normal KOAH hastalarına göre daha sık ve doğru bir şekilde izlenmelidir. Toplum olarak tüm kronik hastalarımızı önemsemeli, onların sağlığını riske atmamak için belirtilen tüm kurallara uymalıyız. 18 Kasım Dünya KOAH Günü bizim için milat olsun ve Covid-19 riskini en aza indirebilmek için tüm gücümüzle mücadele edelim."