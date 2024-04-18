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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Klopp'un yardımcısı Pep Lijnders, Beşiktaş'ın gündemine geldi! - Beşiktaş Haberleri

        Klopp'un yardımcısı Pep Lijnders, Beşiktaş'ın gündemine geldi!

        Fernando Santos'la yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlıların gündemine son olarak Liverpool Menajeri Jürgen Klopp'un uzun yıllardır çalışma arkadaşı olan Pep Lijnders geldi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 19:02 Güncelleme: 18.04.2024 - 19:02
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        Klopp'un yardımcısı Beşiktaş'a!
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        Fernando Santos'la yollarını ayıran ve gelecek sezon teknik direktörlüğü için arayışlara başlayan Beşiktaş'ın gündemine Liverpool'un yardımcı antrenörü Pep Lijnders geldi. The Athletic'in haberine göre siyah-beyazlılar uzun süredir Jürgen Klopp'un yardımcısı olan Hollandalı çalıştırıcıyı çok beğeniyor.

        10 yıllık yardımcı antrenörlük deneyiminden sonra teknik direktörlüğe adım atmak isteyen 41 yaşındaki çalıştırıcıya birçok kulübün talip olduğu belirtildi. Bu sezon başında Maurice Steijn'ın ayrılmasının ardından John van 't Schip'i geçici teknik direktör olarak atayan Ajax ile de adı anılan Lijnders'in şu anki odak noktası Liverpool ve geleceğiyle ilgili herhangi bir karar ancak sezon bittikten sonra alınacak.

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        Lijnders Liverpool'a ilk olarak 2014 yılında 16 yaş altı antrenörü olarak katıldı ve ertesi yıl Brendan Rodgers tarafından A takım kadrosuna terfi ettirildi.

        Ocak 2018'de Hollanda kulübü NEC Nijmegen'in başında kısa bir süre görev yapmak üzere ayrıldı ancak beş ay sonra Klopp'un kendisine asistan menajerlik görevini teklif etmesinin ardından Liverpool'a geri döndü ve o zamandan beri antrenörlük programını denetlemekten sorumlu.

        Şubat ayında teknik direktörlük hedeflerinden bahseden Lijnders şunları söyledi: "Bunun doğal bir ilerleme olduğuna gerçekten inanıyorum. Her zaman Jürgen'le bitireceğimi söyledim, başka kimseye yardımcılık yapmayacağım ve o gittikten sonra kendi başıma yürüyeceğim"

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