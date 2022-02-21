Berlin'den bir ödül daha kazandı

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Maryna Er Gorbach’ın yönetmenliğini, Mehmet Bahadır Er’in ortak yapımcılığını üstlendiği Ukrayna-Türkiye ortak yapımı 'Klondike', Berlin Film Festivali'nden bir ödül daha kazandı. Fillm, Ekümenik Jüri Ödülü'nün ardından 'Panorama' bölümünün büyük ödülü olan 'İzleyici Ödülü'nün de sahibi oldu.

'İzleyici Ödülü', festival boyunca kullanılan izleyici oyları sayılarak en çok oy alan üç filme Radioeins Radyo istasyonu, RBB televizyonu ve Panorama Bölümü tarafından veriliyor.

Ukrayna Devlet Film Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile TRT 12 Punto ortak yapımı 'Klondike', Ukrayna – Rusya sınırında yaşayan, köyü ayrılıkçı gruplar tarafından kuşatılmış olmasına rağmen evini terk etmeyi reddeden hamile bir kadının hikâyesine odaklandı. Film, beyazperdeye sivil bir yolcu uçağının 17 Temmuz 2014’te Ukrayna’da düşürülmesi olayını da beyazperdeye taşıdı.