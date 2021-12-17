Berlin'de gösterilecek

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TRT 12 Punto ve Ukrayna Devlet Film Ajansı'nın ortak filmi olan 'Klondike'nin çekimleri Ukrayna'da gerçekleştirildi. Yeni nesil sıradışı, yaratıcı ve cesur sinemacıların filmlerinin yanı sıra büyük yönetmenlerin de filmlerinin gösterildiği Berlin Film Festivali'nin en güçlü bölümlerinden birisi olan 'Panorama' bölümünde gösterimi gerçekleşecek.

'Klondike', Ukrayna - Rusya sınırında yaşayan, köyü ayrılıkçı gruplar tarafından kuşatılmış olmasına rağmen evini terk etmeyi reddeden hamile bir kadın olan 'Ira'nın ailesiyle birlikte kendini 17 Temmuz 2014'te uluslararası bir uçak kazası felaketinin merkezinde bulmasını hikâye ediniyor.