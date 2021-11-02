KKTC'den Rum kesimine düzensiz göçe karşı iş birliği önerisi

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, gerek küreselleşmenin getirdiği iletişim ve seyahat kolaylığı, gerekse bazı ülkelerdeki yoksulluk, ekonomik ve siyasi istikrarsızlık sebebiyle uluslararası göç hareketlerinin giderek karmaşık hale geldiği belirtildi.
Açıklamada, "Düzensiz göç olarak adlandırılan bu olgunun yarattığı sorunlar göç edilen ülkelerin tek başlarına çözemeyecekleri kadar geniş kapsamlıdır. Dolayısıyla düzensiz göçün önlenmesi uluslararası toplumun sorumluluk ve dayanışma içinde birlikte hareket etmesini gerektirmektedir." ifadeleri yer aldı.
Kıbrıs'ın, üç kıtanın kesiştiği stratejik bir konumda olması nedeniyle düzensiz göçten etkilendiği kaydedilen açıklamada hem KKTC hem Rum kesiminin çeşitli ülkelerden düzensiz göç aldığına değinildi.
Rum tarafının aksine, KKTC'nin uluslararası destekten yoksun olduğu ve sadece ana vatan Türkiye'nin desteği ile düzensiz göçle mücadele ettiği vurgulanan açıklamada, KKTC'nin düzensiz göç konusunda iş birliği içinde mücadele edilmesi gerektiğine inandığı kaydedildi.
AA'nın haberine göre; açıklamada şunları kaydedildi:
"Ülkemiz, Ada'mızı ilgilendiren konularda Rum tarafı ile iş birliğine olumlu baktığını her vesileyle beyan etmektedir. Düzensiz göç konusunda Rum tarafıyla iş birliği tesis edilmesine yönelik yapmış olduğumuz teklifin halen geçerli olduğunu hatırlatmakta fayda görüyoruz. Uluslararası bir olgu olan 'düzensiz göç' konusunda yapmış olduğumuz iş birliği önerisini bu vesileyle bir kez daha yineleriz."
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