20 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, bölgenin önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, "Kapalı Maraş, KKTC'nin Mağusa şehrinin yanında çok değerli bir turizm bölgesidir. Çok mutluyum. Türk idaresinde Maraş'ı turizme kazandırmak istiyoruz. Gelişen bir KKTC'de bu bölgede daha da iddialı turizm potansiyeline sahip olacağız" dedi.
'MARAŞ PAZARLIK KOZUYDU'
Tatar, "Kapalı Maraş'a yönelik şu anda envanter çalışmasıyla bir hareket içerisine giriliyor. Envanter çalışmasında, oradaki vakıf malları, Osmanlı döneminde kalan mülkler, oteller, konutlar, evler belirlenecek. Yabancı mülkler de sahiplerine iade edilebilecek. Taşınmaz Mal Komisyonu da görevlerini yapacak" şeklinde konuştu. "Maraş turizme kazandırılacak" diye devam eden Tatar şunları söyledi:
"Son 50 yıldır federasyon temelinde devam eden görüşmelerde Maraş, bir pazarlık unsuru olarak orada kaldı. Şu anda federasyon süreci tükendi. Artık alternatif yani iki devletli çözüm ancak masaya gelirse müzakere masası tekrar başlar. Kıbrıs'ta iki devlet var. KKTC daha da güçlenmeli."
'RUMLAR HAZMEDECEK'
Kıbrıs Rum yönetiminin, Maraş'ın açılmasına karşı çıkmasını da değerlendiren Başbakan Tatar, "Rumlar her şeye karşı çıkıyor. Rumlar'ın bugüne kadar evet dediği bir durum var mı? Rumlar bize haksızlık yapmaya devam ediyor. Kıbrıslı Türkler'in Doğu Akdeniz'de haklarını çiğniyor. Rumlar, KKTC'nin gelişmesine sürekli takoz koymuştur. Atılan adım doğrudur. Rumlar bunu hazmedecektir" diye konuştu.
'YENİDEN LAS VEGAS OLACAKTIR'
"Bir hayalet şehir olan kapalı Maraş yeniden Las Vegas olacaktır" diyen Tatar, kapalı Maraş'a zamanında Marliyn Monroe'dan Sophia Loren'e kadar birçok ünlünün geldiğini hatırlatarak, "Dünya yıldızları yeniden Maraş'a gelecektir. Burası canlanacaktır. Kıbrıs dünya markasıdır, daha da güzel olacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir marka olacaktır" dedi.
RUMLARDAN TEPKİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümetinin 1974'ten beri kapalı olan ve 'hayalet şehir' diye bilinen Maraş'ın açılması kararına, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nce (GKRY) tepki gösterildi.
Rum Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Vasilis Palmas, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın Maraş ile ilgili "Envanter çalışması yapılacak" açıklamasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Palmas, "İşgal rejimi kendi bölücü görüşlerini teşvik ediyor. Karar, Türkiye'nin yönlendirilmesiyle alındı. 2014 yılında ABD eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Kıbrıs ziyareti sırasında Mağusa konusu ile ilgili Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler ve yabancı uzmanların katılımıyla bir komitenin oluşturulmasına yakındık; ancak bu, son anda Sayın Özersay tarafından reddedildi" diye konuştu.
AKDENİZ'İN İNCİSİYDİ
Maraş, Akdeniz'in Las Vegas'ı olarak biliniyordu. 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Maraş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi´nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmıştı. Maraş´ın eski haline dönüşü için yaklaşık 10 milyar doların yeterli olacağı hesaplanıyor. Kapalı Maraş'ta 1974'ten önce 10 bin yataklı 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu. Rum turizminin yüzde 58´i bu bölgedeydi. 3 bin ticari birim, 99 eğlence merkezi, 143 yönetim ofisi, 4 bin 649 özel ev, 21 banka, 24 tiyatro ve sinema, 380 bitirilmemiş inşaat, İngilizce, Yunanca ve Türkçe 8 bin 500 kitabın olduğu bir kütüphane bulunuyordu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!