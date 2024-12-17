Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi KKTC'den yapılan alışverişlerde vergi ne kadar oldu? Kıbrıs'tan gelen eşyalar için kargo limiti nedir?

        KKTC'den yapılan alışverişlerde vergi ne kadar oldu? Kıbrıs'tan gelen eşyalar için kargo limiti nedir?

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden doğrudan gelen eşyalar için tek ve maktu vergi alınacak. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; KKTC'den yapılan alışverişler AB'ye uygulanan aynı vergi ve limit oranlarına tabi olacak. Peki, KKTC'den yapılan alışverişlerde vergi ne kadar oldu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 11:08 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bugün Resmi Gazete'de yer alan karara göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden getirilen eşyalara uygulanan vergi oranında değişikliğe gidildi. Buna göre; Kıbrıs'tan gelen eşyalara Avrupa Birliği'nden yapılan alışverişler kadar vergi uygulanacak. İşte, detaylar...

        • 2

          KKTC'DEN GELEN EŞYALARDAN NE KADAR VERGİ ALINACAK?

          KKTC'den gelen eşyadan, AB'ye uygulanan oranlarda tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek. Düzenleme bugün Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

        • 3

          VERGİYE TABİ TUTULAN YURT DIŞI SİPARİŞLERİNDE YENİ LİMİT 30 EURO

          Daha önce 150 euro olarak baz alınan yurt dışı kargo limiti 30 euro olarak güncellendi. Yani, yurt dışı ticaret sitelerinden 30 euro değerinde alışveriş yapanlar vergiye tabi olacak.

        • 4

          AVRUPA VE DİĞER ÜLKELERDEN YAPILAN ALIŞVERİŞLERDE VERGİ ARTTI

          Ticaret Bakanlığı'nın diğer bir düzenlemesi de vergi artırımı oldu. Buna göre; Avrupa Birliği ülkelerinden gelen eşyalar için alınan vergi yüzde 20'den 30'a; diğer ülkelerden gelenler için yüzde 30'dan yüzde 60'a çıkarıldı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Eski karısına otomobiliyle çarptı!
        Eski karısına otomobiliyle çarptı!
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Galatasaraylıların tepkisini çekti
        Galatasaraylıların tepkisini çekti
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        "Taraftar için işkence"
        "Taraftar için işkence"
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Rakı tüketimi 2,2 milyon litre düştü
        Rakı tüketimi 2,2 milyon litre düştü
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye 'Suriye' mesajı
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye 'Suriye' mesajı
        Putin'den Batı'ya: Kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz
        Putin'den Batı'ya: Kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz
        Google'da en çok aranan destinasyonlar, Türkiye sürpriz yaptı
        Google'da en çok aranan destinasyonlar, Türkiye sürpriz yaptı
        Habertürk Anasayfa