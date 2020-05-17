KKTC'de orman yangını - LEFKOŞA

Polis Genel Müdürlüğü, Tepebaşı köyündeki yangın nedeniyle Tepebaşı-Çamlıbel ana yolunu trafiğe kapatırken, yangın söndürme çalışmalarına katılacak araçlar haricinde bu güzergahın kullanılmamasını istedi.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Bölgede yangın söndürme çalışmaları sürüyor.Türkiye'den iki yangın söndürme helikopterinin çalışmalara destek için gönderildiği öğrenildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."