KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan, dijital platformda yayımlanacak "Famagusta" dizisine tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk askerinin "işgalci" olarak gösterildiği "Famagusta" dizisine tepki göstererek, Türk yapımcılara Kıbrıs'ta halihazırda yaşayan canlı tarihi dinleyerek güçlü bir dizi yapma çağrısında bulundu.

Tatar, 20 Eylül'de dijital platformda yayınlanması planlanan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) yapımı "Famagusta" dizine ilişkin AA muhabirine, dizinin tarihi gerçekleri yansıtmadığını ve Kıbrıs meselesinin 1974'te başladığına dair kara propaganda yaptığını söyledi.

Söz konusu diziyi yayımlamasını bu uluslararası dijital platforma yakıştırmadığını belirten Tatar, "Netflix belli bir düzeye gelmiş ve gerçekleri görmesi gereken bir platform." diye konuştu.

Kıbrıs meselesinin 1950'lerde başladığını, Kıbrıs Türkü'nün silah zoruyla devletin dışına atıldığını, 1960'larda 103 köyün yakılıp yıkılmasıyla binlerce insanın göç ettiğini anlatan Tatar, bölgede Türklere yönelik defalarca katliam yapıldığını ve bütün dünyanın olanları izlediğini hatırlattı.

Tatar, "Böylesine bir kuruluş, böyle bir kara propagandaya nasıl alet olur düşüncesi içerisindeyim, düşündürücü olduğunu söylüyorum. Yakışmadı diyorum. Gerçekten kınanması gerekiyor ve kınıyoruz." diyerek, Türkiye'ye diziye yönelik verdiği tepki dolayısıyla teşekkür etti.

"Şimdi de kara propagandayla Kıbrıs Türkü'ne bir haksızlık daha yapmalarını asla tasvip etmiyorum." şeklinde konuşan Tatar, söz konusu dizinin KKTC'yi kendi doğru yolundan çevirmeyeceğinin altını çizdi.

Tatar, "Doğru yolumuz, bizim kendi devletimizin bağımsızlığını, istiklalini hürriyetini savunmaktır, bunu yapmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti bu konuda bizim için büyük bir destek ifade etmektedir." diye konuştu.

Diziler yapılırken madalyonun iki tarafına da bakılması ve iki tarafın da dinlenilmesi gerektiğine dikkati çeken Tatar, bu şekilde yapılacak dizilerin daha doğru olacağını vurguladı.