Kızının başı taşla ezilmişti! Şermin'in annesi konuştu!

Adana'da edinilen bilgiye göre, olay 2 gün önce merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi 34 yaşındaki Şermin Sarı, boşandığı eski eşi Erhan Poyraz tarafından oturduğu evin bahçesinde darp edildi.
TAŞLA DEFALARCA BAŞINA VURDU
İHA'da yer alan habere göre bu sırada Poyraz, bahçedeki taşla Sarı'nın başına defalarca vurup olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Olay yerinden kaçan Erhan Poyraz ise polise teslim olup, cinayeti itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erhan Poyraz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şermin Sarı’nın cansız bedeni ise Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi.
KIZININ AĞLAMASI YÜREKLERİ YAKTI
Anne Durdu Sarı (57) ise taziye evinde gazetecilere konuştu. Bu sırada öldürülen Şermin Sarı’nın küçük kızı A.'nın, anneannesinin omzuna başını koyarak ağladı. Küçük kızın ağlaması yürekleri dağladı.
"SÜREKLİ KAVGA EDİYORDU"
Kızının bir hiç uğruna öldürüldüğünü söyleyen anne Sarı, “İnsan gibi herkes ayrılıyordu. Çekip gitseydi. Kötüyse de iyiyse de kızımı kendi haline bıraksaydı. Ben biliyordum kızımın iyi olduğunu. Çocuklarıyla ilgilenmiyordu. Sürekli kavga ediyordu. Benim kızımı öldürene kadar ayrılsalardı” diye konuştu.
"CİĞERİM YANDI, ALLAH ONU YAKSIN"
Kızının daha önce de eski eşi tarafından ölüm tehditleri aldığını anlatan Sarı, “Her zaman kızımı tehdit ediyordu. Ben de ‘Çocuklarının babasıdır kızım. Alttan al’ diyordum. Kızım da, ‘Anne sen çok iyi niyetlisin. Onlara böyle yapma’ diyordu. Ancak ben yaptım. Evladımın, torunlarımın hatırına yaptım. Sürekli şiddet oluyordu. Ciğerim yandı. Beni yakanı da Allah yaksın” dedi.
İDAM EDİLMESİNİ İSTEDİ
Öte yandan anne Durdu Sarı, kızını öldüren Erhan Poyraz’ın ve kadınları öldüren diğer erkeklerin idam edilmesini istedi.
"KIZIM UZAKLAŞTIRMA ALDIRMIŞTI"
Baba Cumali Sarı (61) ise kızının eski eşiyle sürekli kavga ettiğini söyleyerek, “Kızım uzaklaştırma kararı da daha önce almıştı. Gelme dedik. Çocukları görmek istediği zaman gelip görüyordu. En son ama olay böyle oldu. İnşallah Allah onu bildiği gibi yapsın. Hak ettiği cezayı alsın. Bizim yüreğimizi yaktı, Allah da kendisini yaksın” ifadelerini kullandı.
ÇOCUKLARIN VELAYETLERİNİ ALACAKLAR
Öte yandan Cumali ve Durdu Sarı çifti, torunları A. ve G.E.'nin (9) velayetlerini alacaklarını, kendilerinin bakacaklarını söyledi.
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