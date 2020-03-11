11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bir inşaatta sıva ustası olarak çalışan Alaettin Kaba'yı arayan kimliği belirsiz kişi, cumhuriyet savcısı olduğunu belirtip, 'Bir dolandırıcılık olayında kimlik fotokopini kullanmışlar. Olayı çözmemiz için evdeki ziynet eşyalarını teslim etmen gerekiyor' dedi. Dolandırıcıya inanan Kaba, eve gidip nişanlı kızına hiçbir şey söylemeden, 35 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alıp, evden ayrıldı.
DAMADI YARDIM İSTEDİ
Alaettin Kaba, altınları teslim etmek üzere dolandırıcıların yönlendirmesiyle Adalet Sarayı civarında tarif edilen bölgeye giderken, babasının dolandırılmak üzere olduğunu anlayan kızı da nişanlısını arayarak olayı anlattı. Damadı da telefonla Kaba’ya ulaşamayınca hemen 155'i arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, adliye kavşağında Kaba'nın kullandığı otomobilin önünü kesti. Ne olduğuna anlam veremeyen Kaba, ekiplerin 'Biz polisiz, dolandırılıyorsun' demesi üzerine şoke oldu. O sırada cep telefonunun açık olması nedeniyle yaşananları dinleyen dolandırıcı ise hemen telefonu kapattı.
HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI
Son anda polisler tarafından dolandırılmaktan kurtarılan Alaettin Kaba, emniyete götürüldü. İfadesi alındıktan sonra polis, Kaba'ya kızının altınlarını teslim edip dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı. Emniyetten ayrılırken polislere teşekkür eden Alaettin Kaba, gazetecilere de yaşadıklarını anlattı. Dolandırıcının kendisini savcı olarak tanıttığını belirten Kaba, "Bana, 'Senin adına dolandırıcılık yapılmış. Hakkında yakalama kararı çıkartıldı, ben seni kurtaracağım' dedi. 'Kimseye bilgi vermeyeceksin, telefonu kapatmayacaksın ve buraya gelene kadar da kimseyle görüşmeyeceksin' dedikten sonra evimdeki ziynet eşyalarımı alıp adliyenin oraya getirmemi istedi. Ben de ona inanıp eve gidip yeni nişanlanan kızımın altınlarını alıp ayrıldım. Kızım nişanlısını aramış o da 155'ten yardım istemiş. Polis arkadaşlar araçlarıyla önümü kesince dolandırıldığımı anladım" diye konuştu.
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