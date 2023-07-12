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        13 yaşındaki kızını tinerle yakarak öldüren sanığın cezası belli oldu

        Şanlıurfa'da, iki yıl önce evlenmeyi kabul etmeyen 13 yaşındaki kızı Amara Dwla'yı üzerine tiner dökerek yaktığı iddiasıyla tutuklanan baba Ahmet Mohammed Dwla'nın yargılandığı davada karar çıktı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2023 - 19:00
        Kızını tinerle yakan sanığın cezası belli oldu
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        Şanlıurfa'nın Sıhmaksut Mahallesi'nde 2 Eylül 2021'de meydana gelen olayda, Filistin asıllı olan, Suriye uyruklu Ahmet Mohammad Dwla, kızı Amara'yı (13) evlendirmek istedi. Baba, bu talebine karşı çıktığı iddiasıyla kızı Amara'yı dövdükten sonra banyoda üzerine tiner dökerek yaktı.

        Bu sırada kızının çığlıklarının duyulmaması için yüksek sesle müzik açan Ahmet Mohammed Dwla diğer kız çocuğunun yardım çağrısında bulunmasıyla kaçtı. Komşularının yanmış halde bulduğu Amara ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

        Olayın ardından gözaltına alınan Ahmet Mohammad Dwla sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konulurken, 12 yaşındaki kızı L.D. ise devlet koruması altına alındı.

        EŞİNİN ÜZERİNE DE KAYNAR SU DÖKMÜŞ

        Tutuklanan Ahmet Mohammad Dwla'nın 4 evlilik yaptığı, Gaziantep'teki eşinin üzerine kaynar su döktüğü ve daha önce yaşadığı Hatay'da öldürdüğü kızı Amara Dwla'ya sarkıntılık yaptığı suçlamasıyla bir kişiyi bıçakladığı için hakkında yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı.

        Tutuklanmasının ardından hakkında "Canavarca hisle alt soya karşı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Ahmet Mohammed Dwla'nın yargılanmasına 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

        DURUŞMAYA SEGBİS ARACILIĞIYLA KATILDI

        Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Ahmet Mohammed Dwla, kızını öldürdüğü için pişman olduğunu ve mahkemenin kararına saygı duyacağını söyledi.

        Mahkeme heyeti savunmasının ardından Mohammed Dwla'yı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

        #Şanlıurfa Haberleri
        #amara dwla cinayeti
        #Son dakika haberler
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