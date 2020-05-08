Çok farklı yapıda habitatlara sahip olması dolayısıyla deltanın farklı ekolojik özelliklere sahip kuş türlerine ev sahipliği yaptığını aktaran Demir, "Türkiye genelinde toplam 38 nesli tükenme tehlikesi altında tür var, onlarla kıyasladığımızda Kızılırmak Deltası birçoğuna ev sahipliği yapıyor. Bu da bu bölge için çok önemli bir özellik."