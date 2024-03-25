Kızılırmak alarm veriyor: Baraj sularının çekildiği alanda koyunlar otluyor

"SUYUN ÇEKİLDİĞİ YERLERDE HAYVANLAR OTLUYOR"

Baraj suyunun çekildiği alanda hayvanlarını otlattığını anlatan Çağrı Türkyılmaz, "Geçen sene değil, ondan önceki sene baraj suyu daha ilerlerdeydi. Kar ve yağmur olmadığı için şu an çekilme var. Suların çekildiği yerde de şu an koyunlarımız otluyor. Buraya kar bir defa yağdı, o da etkili olmadı, ertesi gün eridi. Tarım arazisi çok burada, bu şekilde devam ederse çiftçiler de etkilenir. Büyük ihtimalle sulama yapamayacaklar, sulama yapılmazsa mahsul de olmaz. Bu durum çiftçi için çok kötü. Maliyetini bile kurtaramayabilir. Allah hepsine yardım etsin" diye konuştu.