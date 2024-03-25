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        Haberler Gündem Güncel Kızılırmak alarm veriyor: Baraj sularının çekildiği alanda koyunlar otluyor

        Kızılırmak alarm veriyor: Baraj sularının çekildiği alanda koyunlar otluyor

        Kırıkkale'den geçen Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta kuraklık tehlikesi alarm veriyor. Baraj sularının çekildiği alanda şimdi koyunlar otluyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 09:42 Güncelleme: 25.03.2024 - 09:42
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          Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de olumsuz etkiliyor. Kırıkkale de kuraklıktan etkilenen illerden oldu. Hava sıcaklıklarının yükseldiği kentte, kuraklık tehlikesi alarm veriyor.

        • 2

          Sivas ilindeki Kızıldağ'ın yamacından doğup Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun'dan geçerek Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ta da su seviyesi düştü.

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          Bin 355 kilometre uzunluğundaki ırmakta adacıklar ortaya çıktı.

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          Besicilik yapan Ali Türkyılmaz, baraj suyunun yaklaşık 50 metre kadar çekildiğini belirterek, kış mevsiminde de yeterli miktarda kar ve yağmurun yağmadığını söyledi.

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          "BU İŞİN SONU NE OLACAK BİLMİYORUM"

          Çiftçilerin de kuraklıktan etkileneceğini ifade eden Türkyılmaz, "Daha önce baraj seviyesi çok yüksekti, şimdi çok azaldı. Kar, yağmur yağmadı. Baraj suyu 50 metre çekildi. Bu işin sonu ne olacak bilmiyorum. Daha önce baraj suyu yola kadar çıkıyordu, şu an çok düştü. Bir taraftan da ekim yapılıyor, nohut ekiyorlar. Bu tarafa da pancar ekecekler. Nasıl sulama yapılacak, bilmiyorum" dedi.

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          "SUYUN ÇEKİLDİĞİ YERLERDE HAYVANLAR OTLUYOR"

          Baraj suyunun çekildiği alanda hayvanlarını otlattığını anlatan Çağrı Türkyılmaz, "Geçen sene değil, ondan önceki sene baraj suyu daha ilerlerdeydi. Kar ve yağmur olmadığı için şu an çekilme var. Suların çekildiği yerde de şu an koyunlarımız otluyor. Buraya kar bir defa yağdı, o da etkili olmadı, ertesi gün eridi. Tarım arazisi çok burada, bu şekilde devam ederse çiftçiler de etkilenir. Büyük ihtimalle sulama yapamayacaklar, sulama yapılmazsa mahsul de olmaz. Bu durum çiftçi için çok kötü. Maliyetini bile kurtaramayabilir. Allah hepsine yardım etsin" diye konuştu.

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