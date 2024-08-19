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        Haberler Gündem Güncel Kızılin Kanyonu'nda "iskele" suya indirildi | Son dakika haberleri

        Tarih ve doğa harikası Kızılin Kanyonu'nda iskele suya indirildi

        Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Kızılin Kanyonu'nda turizmin geliştirilmesine önemli katkı sağlaması amacıyla hazırlanan iskele, iki yıllık çalışmanın ardından suya indirildi, tekne turları başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 14:59 Güncelleme: 19.08.2024 - 15:09
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          Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Kızılönü Kanyonu'nun turizme kazandırılması için yürütülen çalışmalardan bir yenisi daha hayata geçirildi.

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          Besni Kaymakamlığı öncülüğünde hazırlanan GAP Kalkınma İdaresi ve Merinos Holding finansmanında hazırlanan “Kızılin İskele ve Çevre Düzenlemesi Projesi” yaklaşık 2 yıllık çalışmanın sonunda tekne turları için iskele kurularak suya indirildi.

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          Konyandaki mağaralarda devam eden çevre düzenlemesi çalışmalarında da sona yaklaşıldı. Projenin bundan sonraki aşamasında ise restoran, kamp alanı ve butik konaklama tesisleri yapılması planlanıyor.

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          Göksu Nehri ile Fırat Nehri'nin birleştiği Kızılin Kanyonu, eşsiz doğası ve tarihi yapısıyla turistlerin yeni gözdesi oldu.

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          Bazı katları sular altında kalan çok katlı mağaraları ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.

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          Ana kayalara oyulmuş, birbiriyle bağlantılı ve 40-50 metre yüksekliğindeki 2 ila 6 kat arasında değişen çok katlı mağaralar her gecen gün daha fazla turisti ağırlıyor.

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          Sarp kayalıklardaki mağaralara giren turistler zorlu bir tırmanışın ardından tarihi havayı ve doğanın güzelliğini aynı anda yaşıyor.

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          Kızılin'i turizme kazandırmak için yoğun çalışmalar içerisinde oldukları dile getiren Besni Kaymakamı Çağlar Partal, "Kızılin İskele ve Çevre Düzenlemesi Projemizin sonuna geldik neredeyse. İskelemizi suya indirdik. Mağaralardaki çevre düzenlemesi işinin de çok küçük kısımları kaldı, rötuşları kaldı. Burada biz ilk etapta bir iskele oluşturduk teknelerin yanaşabileceği, yolcuların güvenle binebileceği iskelemizi oluşturduk. Yine mağara kısmında da bir küçük kafeterya hizmeti görebilecek bir yapıyı oluşturduk. Yine tuvalet, banyo gibi ihtiyaçların karşılanabileceği yerleri oluşturduk, otopark alanlarımızı oluşturduk. İlk büyük adımı atmış olduk. Amacımızda buranın gerek ulusal, gerekse uluslararası anlamda bir turizm cazibe merkezi olmasını istiyoruz" dedi

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