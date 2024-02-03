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        Haberler Dünya Kızıldeniz'de sular durulmuyor: ABD'den Husilere bir saldırı daha

        Kızıldeniz'de sular durulmuyor: ABD'den Husilere bir saldırı daha

        Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin ülkenin batı sahilindeki Hudeyde kentine saldırı düzenlediğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 22:22 Güncelleme: 03.02.2024 - 22:22
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        Kızıldeniz'de sular durulmuyor
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        Husilere bağlı El-Mesire televizyon kanalının haberine göre, Hudeyde kentine bağlı el-Luhayya ve Dureyhimi beldelerine saldırılar düzenlendi.

        Saldırıların ABD ve İngiltere tarafından yapıldığı belirtilen haberde, saldırının içeriği ve verdiği zarara ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

        Söz konusu saldırılara ilişkin ABD ve İngiltere'den henüz bir açıklama yapılmadı.

        Yemen'in batısındaki Kızıldeniz sahilinde bulunan Hudeyde kenti İran destekli Husilerin kontrolünde bulunuyor.

        Husilerin liderin Abdülmelik el-Husi, 31 Ocak’ta yaptığı konuşmada, “ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırıları başarısızdır ve hiçbir etkisi yoktur. Bu saldırılar, askeri yeteneklerimizi sınırlamayacaktır. İsrail'in saldırıları durana ve Gazze’deki abluka kalkana kadar da Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki saldırılara devam edeceğiz.” demişti.

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        #Husiler
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