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        Haberler Dünya Kızıldeniz'de Husi bölgesinden atılan füzenin isabet ettiği Liberya bayraklı gemi alev aldı

        Kızıldeniz'de Husi bölgesinden atılan füzenin isabet ettiği Liberya bayraklı gemi alev aldı

        ABD'li bir savunma yetkilisi ve özel istihbarat şirketi, Kızıldeniz'de, Yemen'in Husilerin kontrolündeki bölgesinden atılan bir füzenin isabet ettiği Liberya bayraklı bir kargo gemisinin yandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 14:13 Güncelleme: 15.12.2023 - 14:13
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        Kızıldeniz'de tansiyon yükseldi
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        Adının açıklanmasını istemeyen ABD'li savunma yetkilileri ve özel istihbarat şirketi Ambrey, Kızıldeniz'de Liberya bayraklı bir gemiye Husilerin kontrolündeki bölgeden saldırı olduğunu belirtti. Füzenin isabet ettiği geminin yanmaya başladığı aktarıldı.

        İran destekli Husilerden söz konusu saldırıya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

        Öte yandan, İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO) da saldırıyı teyit etti.

        HUSİLER KIZILDENİZ'DE İSRAİL GEMİLERİNİ HEDEF ALIYOR

        Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

        Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

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        Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

        İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını belirtmişti.

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise 4 Aralık'ta X sosyal medya platformundan, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası kara sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

        Kızıldeniz'in güneyinde ABD donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği aktarılan açıklamada, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edilmişti.

        CENTCOM, bugün yaptığı açıklamada da dün sabah Husilerin, Kızıldeniz'in güneyinde Marşal Adaları bayraklı "Ardmore Encounter" adlı bir petrol tankerini ele geçirme girişiminde bulunduğunu duyurmuştu.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #kızıldeniz
        #Liberya
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