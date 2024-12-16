SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

İşte 'Kızılcık Şerbeti' 81. Bölüm 2. Tanıtım;

Yayınlanan tanıtımda Görkem, Doğa’yı herkese rezil etmeye çalışırken Ömer de Abdullah’ı Görkem konusunda uyarıyor. Ömer’in Hale’yi bulması ve gerçeklerin açığa çıkması ise yeni bölüme damgasını vuruyor. Hale kendisini Görkem’in tuttuğunu söylerken, öfkeden deliye dönen Pembe, Görkem’e tokat atıyor. Yeni bölümde yaşanacaklar heyecanla bekleniyor.

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'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 80. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin yayınlanan bölümünde; Görkem, kötücül oyunlarını bu kez Doğa’nın üzerinden oynamaya çalıştı. Bebeğini düşüren Görkem, kendisini Doğa’nın arabasının önüne atarak suçlamada bulundu. Görkem’in, ağabeyi Gökhan’ı da şahit göstermesi Doğa’nın tutuklanmasına neden oldu. Kıvılcım ve Pembe’nin çocukları için karşı karşıya geldiği nefes kesen bölümde Fatih’i kaybetmekten korkan Görkem şikayetini geri aldı ve Doğa serbest kaldı. Doğa ve Fatih’in romantik buluşmasında, Fatih’in Görkem’den boşanacağını söyleyerek yaptığı tüm hatalar için Doğa’dan özür dilemesi duygusal anlara sahne oldu. Asude’nin teklifini kabul eden Kıvılcım yeni bir programa başladı. Kıvılcım’ın ilk programının konuğu ise Ömer oldu. Pembe’nin broşunu çalan Sevtap’ın itirafıyla sarsılan Nilay olaya çözüm bularak hem annesini kurtardı hem de Pembe’nin gözüne girmeyi başardı. Pembe’nin hırsızlıkla suçladığı Meri’yi, köşke geri dönmesi için özür dileyerek ikna eden kişi ise Abdullah oldu. Bölümün final sahnesinde Fatih’in tüm ailesini karşısına alarak Pembe’ye isyan ettiği anlar soluksuz izlendi. Görkem’den boşanacağını söyleyen Fatih, Doğa’yı sevdiğini itiraf ederek sevdiği kadına gitti. Doğa ve Fatih’in birbirine sarılarak sona erdiği bölümün ardından yaşanacaklar büyük bir merakla bekleniyor.