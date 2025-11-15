Habertürk
        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'ne Mustafa'nın intikamı damga vurdu

        'Kızılcık Şerbeti’ne Mustafa'nın intikamı damga vurdu

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dün akşam yayınlanan 113'üncü bölümüyle ekranlara geldi. Soluk soluğa izlenen bölüme, annesinin katili Işıl'dan intikam almak isteyen Mustafa'nın yol açtığı felaket damga vurdu

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2025 - 12:29 Güncelleme: 15.11.2025 - 12:38
        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin dün akşam yayınlanan sarsıcı bölümü büyük beğeni topladı.

        'Kızılcık Şerbeti'; ABC1’de 7.06 izlenme oranı, 19.12 izlenme payı, Total grubunda 6.38 izlenme oranı, 16.74 izlenme payı AB’de ise 5.94 izlenme oranı, 17.37 izlenme payı elde etti. Dizi, sosyal medyada ise #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 6 saat X’in TT listesinde yer aldı. Soluk soluğa izlenen bölümde annesinin katili Işıl’dan intikam almak isteyen Mustafa’nın yol açtığı felaket izleyenleri şoke etti.

        113'ÜNCÜ BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Dizinin yayınlanan 113. bölümünde Firaz’ın, Nursema’ya düzenlediği sürpriz doğum günü partisine davetsiz gelen Demet, Firaz’la yaşadığı yasak aşkı açıkladı. Hayal kırıklığı yaşayan Nursema’nın, Firaz’ı terk ettiği duygusal bölümde, başarılı performansıyla izleyenlerin beğenisini toplayan Batuhan Bozkurt Yüzgüleç diziye veda etti.

        Demet, Nursema'ya Firaz ile yaşadıkları ilişkiyi söyledi;

        Kıvılcım ve Asil’in, Yeşim’in ailesinin peşine düşmesiyle cezaevinde olan Ömer özgürlüğüne kavuştu. Bölümde, hapishanede dost olduğu Hikmet’in, kendi davası için Ömer’den yardım istemesi dikkat çekti. Tahliye olan Ömer’i sevinçle bekleyen Kıvılcım bir kez daha yıkıldı. Ömer, kendisini ihbar eden Kıvılcım’ı affetmedi ve evi terk etti.

        Ömer, Kıvılcım'dan ayrılma kararı aldı;

        Asil’e hisselerini devreden Mustafa, karşılığında Işıl’ın katil olduğunu ispatlayan görüntüleri ele geçirdi. Sürükleyici bölümde, Işıl’dan çıktığı gezide intikam almak isteyen Mustafa, Doğa’nın da yatta olduğunu öğrendiğinde artık çok geçti. Fırtınada denizde sürüklenen yatın, gemi ile çarpışması Doğa, Mustafa ve Işıl’ın sonunu getirdi. Fenomen dizinin başarılı oyuncuları Sıla Türkoğlu, Mustafa karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak ve Işıl’ı canlandıran Ece İrtem göz dolduran performanslarıyla dizinin kadrosundan ayrıldı.

        İşte geceye damga vuran final sahnesi;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        'Kızılcık Şerbeti’nin yayınlanan yeni bölüm tanıtımıyla dizinin kadrosuna dahil olan güçlü isimler Seray Kaya, Özge Borak ve Hakan Karahan ilk kez izleyiciyle buluştu. Yayınlanan tanıtımda Kıvılcım’ın yası yürekleri dağlarken, Ünal ailesi kenetlenerek yaralarını sarmaya çalışıyor.

        Abdullah’ın evlenmek istediğini açıkladığı şoke eden tanıtımda şirkette de sular durulmuyor. Asil’in hisse sahibi olması Ünal Holding’te dengeleri değiştirirken Ömer’in yeni tanıştığı Tuncay Keskin ve kızı merak konusu oluyor. Tanıtım finaline ise Abidin’in, Asil’e söylediği “Ünallar’dan biri yaşıyor” sözleri damga vuruyor!

        Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti her Cuma saat 20.00’de SHOW TV’de!

        'Kızılcık Şerbeti’nin 114'üncü Bölüm Tanıtımı;

        #Kızılcık Şerbeti’

        Habertürk Anasayfa