Kızılcık Şerbeti’nden merak uyandıran tanıtım!

Doğa’nın Ünallar’ın evinde, Fatih ve Görkem’in karşısında olduğu anların dikkat çektiği tanıtımda Pembe’nin “İki günde dut yemiş bülbüle çeviririm onu…”sözleri yaşanacak savaşın ilk sinyallerini verirken; Abdullah, Görkem’in gerçek yüzünü görmeye başlıyor. Doğa ve Giray konuşmaya devam ederken, Kıvılcım’ın ödül törenine Çimen’in gelmesi herkesi şaşkınlığa uğratıyor. Kıvılcım’ın Çimen’e tepkisi çok sert olurken, Umut ve Rüzgar arasındaki gerilim de giderek artıyor. Rüzgar’ın kendisine olan duygularını öğrendikten sonra istifa etmeye karar veren Nursema, Umut’un sahne aldığı lansmanda öğrendiği gerçekle adeta yıkılıyor. Umut’un menajerinden evliliklerini gizleyeceğini öğrenen Nursema, valizini alıp evi terk ederken, neler olacağı merakla bekleniyor.

REKLAM

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 58. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Fatih ile evlenmesi için çok uğraştığı Görkem’in bir anda değişmesiyle çok şaşıran Pembe, ne yapacağını bilemez. Bir süre durumu idare etmeye çalışsa da kısa sürede sesini yükseltmek zorunda kalacaktır. Çimen’in, Görkem’in düğününe gelmemiş olması babası olarak Kayhan’ı çok rahatsız etmiştir, bu konunun peşini bırakmayacaktır. Ömer ve Kıvılcım’ın aynı evde yaşamaya başlaması ikiliyi çok mutlu ederken, bir takım sorunları da beraberinde getirecektir. Nilay’ın ısrarlarından vazgeçmemesi sonucunda Giray DNA testi yaptırmaya karar verir. Umut ve Nursema evliliklerini kurtarmaya çalışmakta, ancak her geçen gün işleri daha da zorlaşmaktadır. Pembe’yi itmediğini ve dolayısıyla masum olduğunu kanıtlamak Alev için çok önemlidir, bu konuyu açıklığa kavuşturmak için uğraşacaktır. Ona en büyük yardım elini uzatacak kişi sürpriz bir şekilde hiç beklemediği anda karşısına çıkacaktır.