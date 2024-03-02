Kızılcık Şerbeti: Zirvenin değişmeyen adı

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle de rakiplerine fark atarak tüm kategorilerde zirvedekini yerini aldı.

'Kızılcık Şerbeti', ilk 100 program arasında bu cuma da birinci oldu.

ABDULLAH, ALEV’İN HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Yayınlanan bölümde neler oldu?

'Kızılcık Şerbeti'nin ekrana gelen 53'üncü bölümünde; Alev’in, Abdullah’tan hamile olduğunu öğrenen Kıvılcım ve Sönmez bu duruma tepki gösterirken, Pembe aldığı habere sessiz kalmadı. Alev ile yüzleşen Pembe’nin teklifi; dizide gerilimi arttırdı. Alev, bebeği doğurmaya kararlı olduğunu ailesine açıkladı.

Pembe ve Alev yüzleşiyor;

Olaylı nişan gecesinin ardından Görkem, Fatih’e bu evliliğe ailesinin onay vermediğini söyledi. Nişanı bozulan Fatih, yaşananlardan Doğa’nın ailesini suçlu bulurken, Doğa’dan duyduklarıyla şoke oldu. Boşandığı için pişman olduğunu ve barışmak istediğini dile getiren Doğa’ya Fatih, ilişkilerinin yeniden başlaması için artık çok geç olduğunu dile getirdi. Nursema ve Umut’un evliliğindeki krizin büyüdüğü bölümde, Nursema’ya öfkesi dinmeyen Umut evi terk etti. Kendisinden yaşça büyük bir kadınla birlikte olan Metehan’ın magazinde görüntülerinin yayınlandığını öğrenen Ömer, oğluyla karşı karşıya geldi. Heyecan dolu bölümde Ömer ve Kıvılcım’ın aşklarına kaldıkları yerden devam ettiği romantik anlar izleyenleri adeta büyüledi.

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Kıvılcım ve Ömer’in romantik anları;

Bölümün final sahnesinde ise Abdullah Ünal rolünü devralan usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan izleyiciyle buluştu. Yaşadığı hastalığı yenerek odasından çıkan Abdullah’ın Pembe’den, Alev’in hamile olduğu haberini alması bölümün final sahnesine damga vurdu.

İşte bölüme damgasını vuran final sahnesi;