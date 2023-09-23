'Kızılcık Şerbeti' zirvedeki yerini aldı
SHOW TV'nin yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman'ın paylaştığı fenomen dizi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle zirveye adını yazdırdı
SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', AB grubunda 7.40 izlenme oranı ve 22.96 izlenme payı alarak ilk sıraya yerleşti. ABC1 20+’da 7.37 izlenme oranı 19.97 izlenme payı, Total’de ise 5.06 izlenme oranı 14.56 izlenme payıyla büyük beğeni topladı.
SOSYAL MEDYA’NIN GÜNDEMİNE DAMGA VURDU
Her bölüm sosyal medyaya damga vuran dizi, bu hafta da #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 6 saat, Nursema etiketi ile yaklaşık 5 saat Twitter’ın TT listesinde yer aldı.
YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?
Doktoruyla yaptığı görüşmede ölümcül bir hastalığı olduğunu öğrenen Ömer, bu durumu Kıvılcım ve sevdiklerinden saklama kararı alarak sağlığının iyi olduğunu söyledi. Ömer’den aldığı haberle mutlu olan Kıvılcım, Doğa’nın boşanma davası için avukat arayışına başladı.
Bu sırada Fatih, Ömer’in de desteğiyle Doğa’ya özel bir şoför tahsis etti. Bölümde, kızını görmek ve barışmak isteyen Fatih, bir kez daha Doğa’dan ret cevabı aldı. Evliliğinde fikir ayrılıkları yaşamaya devam eden Nursema, hat tablolarını satın alan Ertuğrul İslamoğlu’yla tanıştı. Ertuğrul yeni evlenecek olan kızı Mihrimah için yeni bir tablo sipariş verdi.
Nursema’nın tabloyu yetiştirmeye çalıştığı gün, Mihrimah’ın Nursema’nın ilk eşi olan İbrahim’le nişanlandığı ortaya çıktı. İzleyenleri şoke eden bölümde Ertuğrul’un aynı zamanda Abdullah ile iş ortaklığı olduğu da ekrana geldi.
Pembe ve Alev’in büyük bir merakla beklenen yüzleşmesi de izleyiciyle buluştu. Alev’e, Abdullah’tan uzak durmasını söyleyen Pembe tüm nefretini kustu. Abdullah’a koşan Alev ondan duyduğu itiraflarla bir kez daha sarsıldı.
Pembe ve Alev yüzleşiyor;
Nefeslerin tutulduğu bölümün final sahnesinde Kıvılcım ve Doğa’nın boşanma avukatıyla yaptığı görüşme ekrana geldi. Boşanma davasını Doğa’nın lehine sonuçlandıracağına söz veren avukatın aslında Fatih’in adamı olduğu ortaya çıktı. Eve yerleştirdiği şoförle avukata ulaşmayı başaran Fatih’in oynadığı oyun ekran başındakileri hayrete düşürdü.
İşte herkesi hayrete düşüren o final sahnesi;
DOĞA BEBEĞİNDEN AYRILACAK MI?
YENİ BÖLÜM TANITIMI ŞOKE ETTİ
'Kızılcık Şerbeti’nin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Doğa ve Fatih’in merakla beklenen boşanma davası gününden sahne ekrana geldi. Mahkemede Fatih’in, Doğa’nın akli dengesinin yerinde olmadığını söylemesi üzerine hakim bebeğin velayetini babasına verdi.
Doğa’nın gözyaşları eşliğinde isyan ettiği tanıtımda Kıvılcım ve Ömer de yıkılırken, Fatih ve Pembe’nin sevinci dikkatleri çekti. Tanıtımda ayrıca Nursema’nın evliliğine karışan Pembe kızının tepkisiyle karşılaştı. İki ailenin yemek masasında bir araya geldiği sahnede ise Alev’in çok yakında evleneceğini söylemesi büyük merak uyandırdı.