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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor: Yeni bölümünde konuk olacak - Güncel magazin haberleri

        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor

        SHOW TV'nin izlenme rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'ne bu hafta Süperstar Ajda Pekkan konuk olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 12:02 Güncelleme: 29.12.2023 - 12:32
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        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
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        SHOW TV’nin yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Süperstar' akşamı...

        Başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı fenomen dizi 'Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanacak yeni bölümüne Ajda Pekkan konuk olacak.

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        'Kızılcık Şerbeti'nin büyük merakla beklenen yeni bölümünde; Rüzgar’ın çalıştığı televizyon kanalının coşkulu yeni yıl kutlaması ekrana geliyor. Ajda Pekkan’ın sahne alacağı geceye Rüzgar’ın davetiyle Pembe ve ailesi de katılıyor. Kıvılcım’ın, Ertuğrul ile birlikte katılacağı davete Ömer’in gelmesiyle yaşanacaklar bu akşam yayınlanacak bölümle ortaya çıkacak.

        Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Kayra Şenocak, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Gizem Yanık, Ebru Destan, Pelin Bölükbaşı, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan ve Aysun Demir Kurtuldu gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

        'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de...

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        #kızılcık şerbeti
        #Ajda Pekkan
        #show tv

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