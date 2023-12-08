Kızılcık Şerbeti Ömer'in ikizi yaşıyor mu? Kızılcık Şerbeti Bekir gerçek mi?

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM NE OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 41. Bölümünde: Ömer’i kadın arkadaşıyla gören Kıvılcım bu durumdan çok etkilenmiştir. Ömer ise kafasındaki sorulara cevap arıyor, abisi ile dertleşiyordur.

Bebek Abdullah’ın hastalığı aileyi panik yapsa da bebeğin sarılık olduğu anlaşılacak ve Nilay bebeğiyle bir gün hastanede kalacaktır. Alev ve Rüzgar birlikteliğini kıskanan Helin onları ayırmak için bir kumpas kurmaya kalkacak ancak Rüzgar onun oyununu bozacaktır.

Kıvılcım onu arayarak okumak istediğini söyleyen bir kıza yardım etmek istediğinde en büyük desteği Rüzgar ve Ertuğrul’dan görecektir. Nursema’nın hastalığı ağırlaşacak, Umut ile hastaneye gittiklerinde durumu öğrenen Fatih yanlarında olacaktır. Ancak Fatih’in ortadan kaybolmasından işkillenen Doğa dayanamayıp onu takip edecek ve hiç beklemediği bir sürpriz ile karşılaşacaktır.

Umutlar’ın sorunlarını konuşmak için buluşan Alev ve Abdullah’ı gören Mustafa durumdan şüphelenecek, Nilay ile bir oyun kurarak bu işin aslını öğrenmeye çalışacaksa da kendini berbat bir duruma düşürecektir.