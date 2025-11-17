'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

REKLAM advertisement1

İşte 'Kızılcık Şerbeti'nin 114'üncü bölüm 2'nci tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda Kıvılcım, Fatih, Nursema, Nilay ve Abdullah’ın mezar başında sevdiklerine veda etmesi duygu dolu anlara sahne oluyor.

REKLAM

Kıvılcım ile Ömer arasında tansiyon yükselirken Asude, yasta olan Kıvılcım’a destek oluyor.

Ömer’in; Tuncay ve Başak ile buluşması dikkat çekerken Abdullah ve Salkım’ın yüzükleri takılıyor.

Çimen’in, sevgilisi Emir’in Salkım’ın oğlu olduğunu öğrendiği sarsıcı tanıtımda köşkte Salkım’ın gelişiyle suların durulmayacağı ortaya çıkıyor.

Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de...