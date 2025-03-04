'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı: Aile arasında imam nikâhımızı kıyarız, bu konu da kapanır

'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı: Aile arasında imam nikâhımızı kıyarız, bu konu da kapanır

SHOW TV’nin; yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı izlenme rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

REKLAM advertisement1 İşte 'Kızılcık Şerbeti' 91. Bölüm 2. Tanıtımı; Yayınlanan tanıtımda Pembe ve Abdullah, yaşanan olay karşısında Nursema’yı sert bir dille uyarırken Nursema’nın net ve kendinden emin tavırları dikkat çekiyor.

REKLAM Firaz’ın, Nursema’nın evinin önüne gelmesi ve ikilinin aşk dolu bakışları, yeni bölümde yaşanacakların habercisi oluyor.

Nilay’ın Mustafa ve Meri’yi birlikte görmesi kıskançlığının artmasına neden oluyor.

Asude ve Abdullah arasındaki soğuk savaş tam gaz devam ederken Doğa’nın değişen tavırlarından rahatsız olan Kıvılcım tepki gösteriyor.

İlhami'nin yaşlı gözleri sonrası Abdullah'ın, "Aile arasında imam nikâhımızı kıyarız, bu konu da kapanır" sözleri, tanıtıma damgasını vuruyor ve yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oluyor.

Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini; Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de...