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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 00:04 Güncelleme: 29.04.2025 - 00:06
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        İkinci tanıtım yayınlandı
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        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti' 99. Bölüm 2. Tanıtımı;

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        Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Abdullah, Mustafa’ya Işıl ile evlendiğini söylerken Kıvılcım’ın Beril hakkındaki şüpheleri artıyor.

        Asude, Nursema hakkında Firaz’ı dizginleri ele alması konusunda uyarırken Firaz, Nursema’ya evlilik teklifi ediyor. İkilinin bu adımı, yeni bölüme olan ilgiyi artırıyor.

        Mustafa’nın eve dönüşüyle Ünal köşkünde dengelerin nasıl değişeceği merak konusu olurken Işıl ile karşılaşması, tatsız geçeceğinin sinyallerini veriyor.

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        Fatih ve Defne’nin yakınlaşması, "Fatih tekrar hata mı yapacak?" sorusunu akıllara getiriyorken Ömer de Beril’den şüpheleniyor.

        Tanıtımın finalinde, Beril ve Sönmez’in yürüyüşleri sırasında Beril’in Sönmez’i denize itmesi, yaşanacakların habercisi oluyor. Yeni bölümde Sönmez’e ne olacağı ise merak ediliyor.

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Aydın Bulut’un üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' her Cuma saat 20.00’de SHOW TV’de.

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        #show tv
        #kızılcık şerbeti

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