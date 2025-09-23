'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını; Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu.

İşte Kızılcık Şerbeti 106'ncı bölüm 2'nci tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda Doğa ve Fatih çifti arasında soğuk rüzgârlar eserken, Nursema'nın Firaz'a olan aşkı ve sevgisi giderek alevleniyor.

Tanıtımda Ömer'in gergin tavırları dikkat çekerken, Mustafa'nın oğluyla geçirdiği zaman duygu dolu anlar yaşatıyor.

Nilay, dram dolu aile gecesinde Mustafa'nın neden bu hale geldiğini sorgularken, Işıl'ın giderek artan detaylarla köşeye sıkışması dikkat çekiyor.

Asude, Firaz'dan Nursema'nın bebek fikri konusunda düşünmesini isterken Fatih ile Asil arasındaki taht kavgası iyice alevleniyor. Doğa'nın boşanmak istediğini Ünal ailesine söylemesi ise şok etkisi yaratırken, Kıvılcım'ın "Hayatında biri mi var?" sözleri tanıtıma damga vuruyor ve "Yeni bölümde neler yaşanacak?" sorusunu akıllara getiriyor. Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini; Özgür Sevimli'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!