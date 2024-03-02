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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut: Senaryo eski ritmine dönecek

        'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut: Senaryo eski ritmine dönecek

        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, Ahmet Mümtaz Taylan'ın kadroya katılmasına ilişkin; "Zorunlu değişikliğe gitmek zorunda kaldık. Yeni 'Apo'muzla senaryo, eski ritmine dönecek" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 13:42 Güncelleme: 02.03.2024 - 14:28
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        "Senaryo eski ritmine dönecek"
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        SHOW TV'nin fenomen dizilerinden 'Kızılcık Şerbeti'nin 53'üncü bölümü dün akşam izleyiciyle buluştu. Dizide Settar Tanrıöğen’in canlandırdığı 'Abdullah Ünal' karakterini dün akşam Ahmet Mümtaz Taylan devraldı.

        Dizinin yapımcısı Faruk Turgut konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

        "ZORUNLU DEĞİŞİKLİĞE GİTMEK ZORUNDA KALDIK"

        Faruk Turgut; "Son 5 bölüm Apo’suz senaryo yazmak çok zordu. Zorunlu değişikliğe gitmek zorunda kaldık. Yeni Apo’muzla senaryo eski ritmine dönecek. Hoş geldin Ahmet Mümtaz Taylan…" ifadelerini kullandı.

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        'Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncularından Barış Kılıç, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalan Settar Tanrıöğen hakkında; "Seni çok özleyeceğim Settar ağabey. Sağlıklı günlerin olsun yeter ki, gerisi boş zaten. Emeğine sağlık" ifadelerini kullandı.

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        #kızılcık şerbeti
        #faruk turgut

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