'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut: Senaryo eski ritmine dönecek

SHOW TV'nin fenomen dizilerinden 'Kızılcık Şerbeti'nin 53'üncü bölümü dün akşam izleyiciyle buluştu. Dizide Settar Tanrıöğen’in canlandırdığı 'Abdullah Ünal' karakterini dün akşam Ahmet Mümtaz Taylan devraldı.

Dizinin yapımcısı Faruk Turgut konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

'Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncularından Barış Kılıç, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalan Settar Tanrıöğen hakkında; "Seni çok özleyeceğim Settar ağabey. Sağlıklı günlerin olsun yeter ki, gerisi boş zaten. Emeğine sağlık" ifadelerini kullandı.