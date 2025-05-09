'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları Ceren Karakoç ve Emrah Altıntoprak, SHOW TV'de yayınlanan 'Pazar Sürprizi' programında Ömür Sabuncuoğlu'nun sorularını yanıtladı. Ünal ailesinin iki kardeşi olarak ilk kez röportaj veren Ceren Karakoç ve Emrah Altıntoprak dizinin 100'üncü bölümünün heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Emrah Altıntoprak, Ömür Sabuncuoğlu ve Ceren Karakoç

'Kızılcık Şerbeti'nin son bölümlerinde annesinin ölümüyle birlikte girdiği travmadan çıkamayan 'Mustafa Ünal' karakterinin akıl sağlığını kaybetmesi milyonları ekran başına kilitlemişti.

Emrah Altıntoprak oynadığı karakter için şakayla karışık, "Yakın zamanda delirdim" derken, "O sahneler çekilirken keyif aldım. Oyunculara her zaman böyle roller gelmiyor. Dizideki rutin karakterimden çıkıp bu tip performans sergilemek iyi oldu" dedi.

Ceren Karakoç dizide ağabeyini oynayan Emrah Altıntoprak’ın delirme sahnelerindeki performansına övgüler yağdırdı.

'Kızılcık Şerbeti'nin en dertli karakterlerinden 'Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç, rolüyle ilgili çarpıcı bir tespitte bulundu. Dizide 3 kere evlenmesine rağmen mutluluğu bulamayan Nursema için, "Bu kızın mutlu olacağını düşünmüyorum. Ailesindeki çalkantılar yüzünden Nursema’nın mutlu olabilmesi zor" yorumunu yaptı.

Her hafta cuma akşamları sosyal medyada trend olan 'Kızılcık Şerbeti'nin son bölümlerinde 'Nursema’nın yaptıkları nedeniyle Ceren Karakoç ağır mesajlar aldığını itiraf etti.

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Ceren Karakoç aldığı ağır mesajları esprili bir dille anlatırken, "Çık diziden' diyenler, 'Bu karakteri oynamaya utanmıyor musun?' diyenler, 'Bu kadar mı paraya muhtaçsınız' diyenler var. Bu da diziyle ne kadar bütünleştiklerini gösteriyor" dedi.

'Kızılcık Şerbeti'nin 100'üncü bölümü için de konuşan iki başarılı oyuncu, "Kızılcık Şerbeti'nin bu kadar uzun sürmesi büyük bir başarının göstergesi. İyi senaryo, iyi oyunculuk ve iyi bir ekip bir araya gelince başarı geldi. Bizi 100'üncü bölüme ulaştıran seyircilerimize teşekkür ederiz" dedi.