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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin yapımını Gold Film'in üstlendiği, reyting rekorları kıran dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 14:56 Güncelleme: 03.01.2024 - 14:56
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        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah ve Alev’in neşeyle gezip birlikte vakit geçirdiği tanıtımda ailelerin bir araya geldiği yemek masası dikkat çekiyor. Abdullah, Alev’e sırtını dönmemesi için Kıvılcım’la konuşurken, Pembe’nin yemek masasında Ertuğrul’un Nursema’yla önceden tanıştığını söylemesi merak uyandırıyor.

        Abdullah ve Ömer arasında da gerilim yaşanırken, Alev’in nezarethanede olması ve karşısına Pembe’nin çıkması herkesi şoke ediyor. Görkem’in iki farklı haliyle Ömer’in karşısına çıkması ise tanıtıma damga vuruyor.

        'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 45'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Ömer, söylediği yalanlar için özür dileyerek son bir şans istese de çok öfkelenen Kıvılcım onu affetmedi. Heyecan dolu bölümde çocuklarının evliliklerini bozmak için yemin eden Pembe, Rüzgar’ın yardımıyla Nursema ve Umut’u ayırmak için anlaşma yaptı.

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        Pembe’nin, Fatih’i başka bir kızla tanıştırmak istemesi Doğa için bardağı taşıran son damla oldu. Pembe’yle tartışan Doğa’nın evi terk etmesine Fatih karşı çıktı. Abdullah ise Mustafa ve Fatih’le arasını düzeltmek istese de başarılı olamadı. Nilay, Alev’in ofisini basarak işlerini kaybetmesi için elinden geleni yaptı. Tansiyonun düşmediği bölümde Rüzgar’ın yeni yıl partisinde herkes bir araya geldi.

        Ajda Pekkan’ın sahne aldığı bölüm dizinin unutulmaz anlarına sahne oldu. Kıvılcım’ın Ertuğrul’la davete el ele gelmesi Ömer’e büyük bir yıkım yaşatırken Rüzgar’ın gecede Pembe’yi onur konuğu olarak takdim etmesi herkesi şaşırttı. Soluksuz izlenen bölümde, Doğa ve Fatih gözlerden uzak bir şekilde nikah masasına oturdu.

        Doğa, nikâhtan sonra küs olduğu Alev’i ziyarete gitti. Nilay’ın, Alev’in ofisini dağıtması Abdullah’ı küplere bindirdi. Abdullah, Fatih ve Mustafa arasında gerilim yükselirken, Doğa planını Alev’e anlattı. Pembe’den intikam almak isteyen Doğa, Alev’e destek vereceğini söyledi.

        Bölümün final sahnesine Doğa’nın, Pembe’ye Fatih’le evlendiğini açıklaması ve Alev gelene kadar evin hanımı olduğunu ilan etmesi damga vurdu.

        Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Kayra Şenocak, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Gizem Yanık, Ebru Destan, Pelin Bölükbaşı, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan ve Aysun Demir Kurtuldu gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

        'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle 12 Ocak Cuma akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti’nin 46'ncı bölüm 2'nci tanıtımı;

        Zirvenin değişmeyen adı 'Kızılcık Şerbeti'
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