Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

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İlişkilerini noktalayan Kıvılcım ve Ömer’in ayrı yollara gittiği tanıtımda Kıvılcım ile Ertuğrul arasında başlayan dostluk dikkat çekiyor. Pembe’nin Nursema’ya “Umut efendi kimden kız aldığını bilecek, ona göre davranacak!” demesi gerilimi artırırken; boşanma avukatı, Doğa’ya Fatih’le yeniden evlenmesi gerektiğini söylüyor. Doğa’nın Fatih’le ne konuşacağı ve ikili arasında bu bölümde neler yaşanacağı büyük bir merakla bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 38. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Fatih’i yaşattığı aynı acıyla vurmak isteyen Doğa, onu aldattığını söylese de beklediği karşılığı alamadı. Doğa’ya inanmayan Fatih tek taş yüzüğü sevdiği kadına takmayı başardı. Doğa’yı yakın takibe alan Fatih, başarılı bir boşanma avukatıyla görüştüğünü de öğrendi. Ağır hastalığının en zor sürecine giren Ömer, Kıvılcım’a başka bir kadına aşık olduğunu söyleyerek ondan ayrıldı. İki ailenin sorguladığı bu ayrılığın inandırıcı olmasını isteyen Ömer, bir kız arkadaşıyla aile yemeğine katılarak akıllardaki sorulara son vermek istedi. Ömer’in amansız hastalığından habersiz olan Kıvılcım ise Ömer’e boşanma davası açtı. Nilay, Alev’e Doğa üzerinden haber göndererek Abdullah’ın, Pembe’yle evliliklerinin 35. yılını kutlayacaklarını söyledi. Aldığı haberle sinirlenen Alev, Rüzgar’a evlilik teklifinde bulundu. Heyecan dolu bölümde Abdullah ve Pembe’nin de davetli olduğu nişan gecesi ekrana geldi. Nişan kurdelesini kesmek zorunda kalan Abdullah’a, Alev’in “bir şey söyle” demesi ve Abdullah’ın Pembe’ye dönerek seslenmesi bölümün final sahnesine damga vurdu.

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 39. Bölüm 2. Tanıtımı;

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Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Kayra Şenocak, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Gizem Yanık, Ebru Destan, Pelin Bölükbaşı, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan ve Aysun Demir Kurtuldu gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!