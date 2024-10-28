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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecan dolu yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Kızılcık Şerbeti'nin heyecan dolu yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Show TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi "Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 19:36 Güncelleme: 28.10.2024 - 19:36
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        'Kızılcık Şerbeti'nden yeni tanıtım
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        Yayınlanan tanıtımda Nilay, Pembe’ye olan güvensizliğinden bahsederken, Görkem’in Pembe’yi dolduruşa getirmesi dikkat çekiyor. Doğa ve Fatih’in buluşması ve samimi konuşması heyecan uyandırırken, Nursema’nın Firaz ile arasındaki buzlar erimeye başlıyor. Pembe, Meri’den bir açıklama beklerken, ikili arasındaki gerilim tırmanıyor. Ömer ve Cansu’nun yakınlaştığı tanıtımda Kıvılcım’ın verdiği röportajı dikkat çekiyor. Görkem’in “Yaprak dökümü seninle başlasın bakalım” sözlerini kimin için söylediği ise merak konusu oluyor.

        KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 73. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

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        Ömer’in kendisine yaptıklarını yanına bırakmayacağını söyleyen Fatih, Cansu’ya ulaşarak ilişki yaşamaya başladı. Fatih’in intikam oyunuyla çiçek ve hediyelere boğduğu Cansu diğer yandan Ömer ile görüşmeye devam etti. Giray’ın ilgisizliğinden şikayet eden Doğa, kendi evlerine dönmek istediğini dile getirse de Giray evlerini satışa çıkardığını söyledi. Mirastan pay alamayan Giray ve Heves büyük bir gerginlik yaşarken Doğa ve Fatih, Cemre için akşam yemeğinde buluştu.