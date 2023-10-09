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        Haberler Magazin Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen'in yaşı gündem oldu! Ünlü ismin yaşı bakın kaç çıktı!

        Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen'in yaşı gündem oldu! Ünlü ismin yaşı bakın kaç çıktı!

        Cuma akşamları SHOW TV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa'nın kardeşi Çimen karakterini canlandıran oyuncu Selin Türkmen'in yaşı gündem oldu. Ünlü ismin gerçek doğum tarihini öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 20:34 Güncelleme: 09.10.2023 - 20:34
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        • 1

          SHOW TV ekranlarında ilgiyle izlenen dizilerden biri olan ve kadrosunda Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Ceren Yalazoğlu, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterini canlandıran güzel oyuncu Selin Türkmen'in yaşı gündem oldu.

        • 2

          Selin Türkmen'in yaşı bazı internet sitelerinde 44 olarak görüldü. Hal böyle olunca sosyal medya kullanıcıları ünlü ismin gerçek doğum tarihini araştırmaya başladı. Selin Türkmen ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir yanlışlık olduğunu açıkladı.

        • 3

          Sosyal medyanın fenomen isimlerinden biri olan Kerimcan Durmaz, hesabında Kızılcık Şerbeti'ni paylaşarak altına Selin Türkmen ile ilgili: "Dizideki Çimen gerçek hayatta 44 yaşındaymış!" notunu düştü. Hal böyle olunca kişiler arama motorlarında Türkmen'in gerçek doğum tarihini araştırmaya başladı.

        • 4

          Selin Türkmen sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile "1 Ağustos 2000 doğumluyum. 23 yaşındayım. İsim benzerliği nedeniyle arama motorunda hata olmuş" dedi.

        • 5

          Selin Türkmen 2000 yılında İstanbul'da dünyaya gelmişti. Ünlü ismin gerçek yaşı 23'tür.

        • 6
        • 7
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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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