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        Haberler Bilgi Yaşam Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor, yeni sezon ne zaman? Kızılcık Şerbeti yeni sezon yayın tarihi belli oldu

        Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor, yeni sezon ne zaman? Kızılcık Şerbeti yeni sezon yayın tarihi belli oldu

        Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izleyiciyle buluşacak. Başrollerinde Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün rol aldığı Kızılcık Şerbeti 3.sezon çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı dizinin yeni bölüm yayın tarihi merak ediliyor. Peki Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, hangi tarihte? İşte Kızılcık Şerbeti yeni sezon yayın tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 15:52 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:52
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        • 1

          Kızılcık Şerbeti yeni bölüm heyecanla bekleniyor. Başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Feyza Civelek'in paylaştığı Kızılcık Şerbeti 3.sezonuyla izleyici karşısına çıkacak. Dizilerin yeni sezon çekimleri Eylül ayında başladı. Her Cuma akşamı ekrana gelen Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon çekimleri de başladı. Peki Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? İşte Kızılcık Şerbeti yeni bölüm detayları

        • 2

          KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Haziran ayında sezon finali yapan Kızılcık Şerbeti 3. sezon çekimlerine başlandı. Dizinin 3. Sezonu 13 Eylül Cuma günü yayınlanacak.

        • 3

          KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

          Nilay’ın öğrendiği gerçeği Pembe ile paylaşması Pembe’nin dünyasını başına yıkar. Görkem’le konuşarak işi bir an önce kimse duymadan sonlandırmak istese de Görkem buna yanaşmaz ve karşı atağa geçer. Pembe çaresiz ve üzgündür. Hem Ömer’e hem Görkem’e bilenmiştir.Kıvılcım ve Ömer, dolandırıcılık olayından dolayı çok üzgün olan Sönmez’e moral vermek için ona bir gemi seyahati hediye ederler.Kıvılcım’ın parti sonrasında Rüzgar’ın yaptığı jeste karşılık vermek isteyen Nursema, onu bir tekne gezisine davet eder. İkili baş başa mutlu bir gün geçirirler. Rüzgar, Nursema’ya evlenme teklif etmeye karar verir.Doğa ve Giray’ın ilişkisi artık iyice ilerlemiş, Doğa da kendini akışa bırakmıştır.Ömer ve Kıvılcım’ın Abdullahlar’a yemeğe geldikleri akşam herkesin sinirleri gergindir ve ufak bir kıvılcım büyük bir yangına dönüşür.

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