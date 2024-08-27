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        Haberler Bilgi Magazin Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor? Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezon tarihi belli oldu mu?

        Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?

        Show TV'nin iddialı yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Yayınlanan sezon finalinde balkondan düşen Görkem'le ilgili sır aileyi şoke ederken Kızılcık Şerbeti yeni bölümün Eylül ortalarında başlaması bekleniyor. Heyecan dolu dizide yaşanan olaylar reytingleri alt üst edecek. Peki Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor, 3. sezon ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 12:53 Güncelleme: 28.08.2024 - 00:19
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        • 1

          Ünlü oyuncu kadrosuyla seyircilerin beğenisini kazanan Kızılcık Şerbeti, yeni sezonu ile ekrana dönmeye hazırlanıyor. Sezon finaliyle izleyicileri merakta bırakan Kızılcık Şerbeti'nin üçüncü sezon başlangıç tarihi, diziseverlerin merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, hangi tarihte başlıyor? İşte Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon başlangıç tarihi...

        • 2

          KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

          Nilay’ın öğrendiği gerçeği Pembe ile paylaşması Pembe’nin dünyasını başına yıkar. Görkem’le konuşarak işi bir an önce kimse duymadan sonlandırmak istese de Görkem buna yanaşmaz ve karşı atağa geçer. Pembe çaresiz ve üzgündür. Hem Ömer’e hem Görkem’e bilenmiştir. Kıvılcım ve Ömer, dolandırıcılık olayından dolayı çok üzgün olan Sönmez’e moral vermek için ona bir gemi seyahati hediye ederler.

        • 3

          Kıvılcım’ın parti sonrasında Rüzgar’ın yaptığı jeste karşılık vermek isteyen Nursema, onu bir tekne gezisine davet eder. İkili baş başa mutlu bir gün geçirirler. Rüzgar, Nursema’ya evlenme teklif etmeye karar verir.

          Doğa ve Giray’ın ilişkisi artık iyice ilerlemiş, Doğa da kendini akışa bırakmıştır. Ömer ve Kıvılcım’ın Abdullahlara yemeğe geldikleri akşam herkesin sinirleri gergindir ve ufak bir kıvılcım büyük bir yangına dönüşür.

        • 4

          KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Show TV’nin reyting rekorları kıran dizilerinden Kızılcık Şerbeti, 66. bölümü ile sezon finali yaptı. 2 sezonu geride bırakan dizi, 3. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Ancak Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi henüz netleşmedi. Dizinin 3. sezonunun Eylül ayı ortalarında ekranlarda olması bekleniyor. Konuyla ilgili kesin bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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