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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'ne yeni isim

        'Kızılcık Şerbeti'ne yeni isim

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna Sema Öztürk dâhil oldu. Öztürk, dizinin bu akşam yayınlanacak bölümünden itibaren 'Azra' karakterini canlandıracak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 12:07 Güncelleme: 02.02.2024 - 12:07
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        'Kızılcık Şerbeti'ne yeni isim
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        SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna Sema Öztürk dâhil oldu.

        Sema Öztürk, 'Kızılcık Şerbeti'nde üst düzey bir yönetici olan 'Azra' karakterine hayat veriyor. Metehan ile yolu kesişecek olan Azra’nın gelişi, sürpriz gelişmelere neden olacak.

        Senaryosunu Melis Civelek'in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Özge Özacar, Kayra Şenocak, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Gizem Yanık, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan ve Aysun Demir Kurtuldu gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kızılcık şerbeti
        #Sema Öztürk

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