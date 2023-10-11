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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'ne dair özel açıklamalar

        'Kızılcık Şerbeti'ne dair özel açıklamalar

        'Ali ile Aramızda', Bloomberg HT'de başladı. Ali Sunal, merak ettiren soruları ve samimi sohbetiyle keyif dolu bir programa imza attı. Programın konukları Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu ve Müjde Uzman, rol aldıkları 'Kızılcık Şerbeti'nin başarısının sırrının neler olduğunu dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 15:20 Güncelleme: 11.10.2023 - 15:39
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        • 1

          Bloomberg HT’de ekran yolculuğuna başlayan ‘Ali ile Aramızda’ birbirinden özel konukları ve eğlenceli içeriğiyle seyircinin kalbini kazandı. Ali Sunal, programın ilk bölümünde; SHOW TV’nin bir fenomen haline gelen reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin başarılı oyuncuları Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu ve Müjde Uzman’ı ağırladı.

          Ali Sunal, merak ettiren soruları ve samimi sohbeti ile keyif dolu bir programa imza attı. Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu ve Müjde Uzman hem özel hayatlarına hem de 'Kızılcık Şerbeti’ne dair çok özel açıklamalarda bulundular. Ali Sunal’ın konuklarla gerçekleştirdiği nostaljik sohbet izleyenlerin de yüzünü güldürdü.

        • 2

          Settar Tanrıöğen, 'Kızılcık Şerbeti’nin sırrını şu sözlerle ifade etti: En başta senaryo, ikincisi en az o kadar önemli olan cast ve reji. Hepsi bir arada. Yapım, senaryo, cast, reji son derece uyumlu. Benim meslek hayatımda ilk defa yaşadığım bir şey... Senaryo yerli yerinde, mantığa yakın, gündelik hayatın içinden.

        • 3

          Sibel Taşçıoğlu; “Çok gerçek bir yerden anlatıyoruz hikâyeyi, insanlar da ‘Ben bunun aynısını yaşıyorum' diyorlar" sözleriyle dizinin başarı sırrından söz etti.

        • 4

          Müjde Uzman ise; “Meslekte 20'nci senem ama kendimin gerçekten bir karakter yarattığını bu kadar hissettiğim ilk rolüm” sözleriyle Kızılcık Şerbeti’nde hayat verdiği 'Alev' karakterinin etkisinden bahsetti.

          Oyuncuların, 'Kızılcık Şerbeti’nin setindeki ‘en’leri belirlediği anlar ise programın en güldüren dakikaları olarak hafızalara kazındı. Ali Sunal’ın sorusu üzerine Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu ve Müjde Uzman kahkahalar eşliğinde setin enlerini belirledi.

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