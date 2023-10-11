'Kızılcık Şerbeti'ne dair özel açıklamalar

Settar Tanrıöğen, 'Kızılcık Şerbeti’nin sırrını şu sözlerle ifade etti: En başta senaryo, ikincisi en az o kadar önemli olan cast ve reji. Hepsi bir arada. Yapım, senaryo, cast, reji son derece uyumlu. Benim meslek hayatımda ilk defa yaşadığım bir şey... Senaryo yerli yerinde, mantığa yakın, gündelik hayatın içinden.