'Kızılcık Şerbeti'nden yeni tanıtım
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 101'inci bölümünden ikinci tanıtımı yayınlandı
SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanacak 101'inci bölümünden merakı yükselten ikinci tanıtımı yayınlandı.
Yayınlanan tanıtımda Metehan’ın vurulmasına sebep olarak Nursema, Arslan kadınlarını sorumlu tutarken Kıvılcım, Ömer’e bu işin peşini bırakmamaları gerektiğini söylüyor.
Işıl, Nilay’a Meri’ye dikkat etmesi gerektiğini belirtirken Mustafa ve Meri’yi aynı odaya kilitleyerek bir tuzak kuruyor. Nilay ikiliyi aynı odada yakalarken, Mustafa’nın “Meri beni odaya kilitledi” sözleri tanıtıma damga vuruyor.
Sezon finaline yaklaşırken heyecanın giderek arttığı 'Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünde yaşanacaklar şimdiden ilgiyle bekleniyor.
Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Aydın Bulut’un üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de.