'Kızılcık Şerbeti'nden yeni tanıtım: "Kıyamet yaklaşıyor!"
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden merak dolu ikinci tanıtım yayınlandı
SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı ekranların fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nden izleyenleri, şoke eden yeni bölüm tanıtım yayınlandı.
Yayınlanan tanıtımda Pembe, eve geri dönmek zorunda kalan Doğa’yı suçlarken Asude’nin gelini Nursema’yı arkadaşlarına övmesi dikkat çekiyor.
Sönmez’in Beril’in, Kıvılcım’ın kıyafetlerini giydiğini dile getirdiği tanıtımda Abdullah ve Işıl’ın ilişkisini öğrenen Pembe’nin nasıl bir intikam alacağı Nilay’ın; "Kıyamet yaklaşıyor" sözleriyle akıllara kazınıyor.
Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini; Aydın Bulut’un üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de.