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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nden yeni tanıtım: Babanızın bu kadınla ilişkisi var

        'Kızılcık Şerbeti'nden yeni tanıtım: Babanızın bu kadınla ilişkisi var

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden merak dolu bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 22:37 Güncelleme: 03.04.2025 - 22:37
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        "Babanızın bu kadınla ilişkisi var"
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        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı ekranların fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden merak dolu bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti' 95. Bölüm 3. Tanıtımı;

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        Yayınlanan tanıtımda; Ömer ile Kıvılcım, bebeklerinden gelen iyi habere sevinirken Pembe’nin, tüm aileyi bir araya getirerek Abdullah ve Işıl’dan aldığı intikam yayınlanan yeni bölüm tanıtımına damga vuruyor.

        Otelde düzenlediği yemekle gerçekleri ortaya döken Pembe’nin, Abdullah’a attığı tokatla Işıl’ı tüm aileye rezil etmesi yeni bölüme dair heyecanı arttırıyor.

        Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini; Aydın Bulut’un üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', cuma günü saat 20.00’de SHOW TV’de.

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        #kızılcık şerbeti
        #show tv

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