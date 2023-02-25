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'Kızılcık Şerbeti'nden şoke eden bölüm!

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle beğeni topladı

Giriş: 25.02.2023 - 13:19 | Güncelleme: ABONE OL
'Kızılcık Şerbeti'nden şoke eden bölüm!
'Kızılcık Şerbeti'nden şoke eden bölüm!
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SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle ABC1 20+’da 6.69 izlenme oranı 15.19 izlenme payı, AB’de 6.34 izlenme oranı 16.79 izlenme payı, Total’de ise 5.17 izlenme oranı ve 11.98 izlenme payı aldı.

SOSYAL MEDYANIN ZİRVESİNDE

Büyük beğeni toplayan bölüme 'Nursema’nın ailesinin dayatması sonucunda imam nikahıyla evlendirilmesi damga vurdu. Sosyal medyada gündem yaratan dizi, #KızılcıkŞerbeti ve #Nursema etiketleri ile yaklaşık 10 saat Twitter’ın TT listesinin zirvesinde yer aldı. Çarpıcı hikayesi ve başarılı oyuncu performanslarıyla izleyiciden övgü alan dizi cuma akşamına damga vurdu.

'NURSEMA' EVLENİYOR

Dizinin yayınlanan bölümünde aileleri karşısına alan 'Ömer’in uzattığı elini Kıvılcım tuttu. 'Ünallar’ın ve 'Sönmez’in büyük tepkisini çeken bu aşkın karşısında duran diğer kişi ise 'Doğa' oldu. 'Kıvılcım’ın, 'Ömer’le olmasını doğru bulmayan 'Doğa' gözyaşları içinde anne evini terk ederek 'Fatih’e geri döndü.

Diğer yandan kızı 'Nursema’nın, 'Umut’la birlikte olduğunu 'Nilay’dan öğrenen 'Pembe’nin her şeyi 'Abdullah’a anlatması olayların fitilini ateşledi. Kızının 'Umut’la olmasını kabul etmeyen 'Abdullah' yıllar önce söz verdiği aile dostu 'Hamdi Bey’le buluşarak 'Nursema’yı istemeye beklediklerini söyledi.

Evlenmek istemediğini söylediğinde babasının tepkisiyle karşılaşan 'Nursema’nın tek destekçisi ise 'Doğa' oldu. Bölümün final sahnesinde ise nefesler tutuldu. 'Umut’la kaçmaya karar veren 'Nursema’nın planını anne ve babası öğrendi. 'Nursema' karşısında 'Fatih' ve 'Mustafa’yı bulurken 'Umut' ise 'Abdullah' ile yüz yüze geldi.

Bu birlikteliği onaylamadığını 'Umut’a açıklayan 'Abdullah' son hamlesini de yaptı. 'Nursema' ailesinin dayatmasıyla aynı gece 'Hamdi’nin oğlu 'İbrahim’le apar topar imam nikahı kıyıldı.

İşte çok konuşulan o final sahnesi;

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YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında 'Kıvılcım' ve 'Ömer’in çıktıkları akşam yemeğine 'Kayhan' baskın yapıyor. 'Ömer' ve 'Kayhan’ın karşı karşıya geldiği tanıtımda ayrı düşen 'Nursema' ve 'Umut’un yaşadığı büyük üzüntü ekrana geliyor. 'Alev’in, 'Abdullah’a “Birbirini seven iki insan kavuşsun istiyorum” sözleri üzerine 'Abdullah’ın “Bizden mi bahsediyorsunuz?” cevabı büyük merak uyandırıyor.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de SHOW TV'de.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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