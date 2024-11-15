Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti bu akşam 20.00'de Show TV ekranlarında olacak. Yine seyirciyi ekran başına kilitleyecek bir bölüme imza atmaya hazırlanan dizi, izleyicilere heyecanlı bir bölüm vadediyor. İşte, Kızılcık Şerbeti 76. bölümde yaşanacak gelişmeler ve diziyi anlık olarak izleyebileceğiniz Show TV canlı izleme ekranı...