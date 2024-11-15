Kızılcık Şerbeti'nde bu akşam neler olacak? Kızılcık Şerbeti canlı izle
Show TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam 20.00'de ekranlarda olacak. Kızılcık Şerbeti 76. bölümde yaşanacakları ve diziyi anlık olarak izleyebileceğiniz linki haberimizde paylaştık. İşte, Kızılcık Şerbeti 76. bölüm canlı izleme ekranı...
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Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti bu akşam 20.00'de Show TV ekranlarında olacak. Yine seyirciyi ekran başına kilitleyecek bir bölüme imza atmaya hazırlanan dizi, izleyicilere heyecanlı bir bölüm vadediyor. İşte, Kızılcık Şerbeti 76. bölümde yaşanacak gelişmeler ve diziyi anlık olarak izleyebileceğiniz Show TV canlı izleme ekranı...
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KIZILCIK ŞERBETİ 76. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Hiç günahı olmadığı halde Görkem’in kötücül oyunlarına kurban giden Pembe, ailesinden gördüğü olumsuz davranışlar sonucunda kendine yeni bir çıkış yolu arayacaktır.
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Bu yol onu eski mahallesine ve eski akıl hocasına götürecektir. Evine dönen Nilay, Doğa’nın evinde gördüklerini Fatih’e anlatır.
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Doğa’nın hırpalanmasını içine sindiremeyen Fatih, soluğu Giray’ın evinde alır. Cemal’in kendisini takip ettiğinden şüphelenen Kıvılcım’ın durumunu fark eden Cemal yeni bir oyunla onun tüm endişelerini yok edecektir.
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Fatih Doğa ilişkisi gitgide yükselmekte, artık her ikisi de geri dönülemez bir noktaya gelmek üzeredir.
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KIZILCIK ŞERBETİ CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekranlara gelecek Kızılcık Şerbeti 76. bölümü Show TV üzerinden canlı ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.
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