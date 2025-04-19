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        Haberler Bilgi Magazin KIZILCIK ŞERBETİ 97. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA || Show TV ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD ve kesintisiz yayında

        Kızılcık Şerbeti 97. bölüm izle full HD: Kızılcık Şerbeti son bölüm izle tek parça ve kesintisiz

        Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, 18 Nisan Cuma akşamı 97. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Gold Film imzalı dizinin son bölümünde Pembe'nin ölümü sonrası tüm aile yastadır. Herkes acılar içindedir ancak Mustafa'nın anne ölümünü kaldıracak gücü yoktur. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Kızılcık Şerbeti 97. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 12:52 Güncelleme: 19.04.2025 - 12:52
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          Show TV’nin Cuma akşamlarına damgasını vuran dizisi Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz akşam 97. bölümü ile ekrana geldi. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler Kızılcık Şerbeti 97. bölüm izle ekranı araştırmalarına başladı. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör’ü buluşturan dizinin son bölümünde Abdullah’ın hastanedeki tedavisi sürmektedir. Işıl dayanamayıp onu ziyaret ettiği sırada Nursema ile karşılaşır ve aralarında büyük tartışma çıkar. İşte, Show TV ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle izle full HD, tek parça ve kesintisiz…

        • 2

          KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 97. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

          Pembe’nin ölümü sonrası tüm aile yastadır. Herkes acılar içindedir ancak Mustafa’nın anne ölümünü kaldıracak gücü yoktur.

        • 3

          Agresif ve saldırgan bir kişiliğe dönüşür. Evdeki herkese kötü davranmaya, ölümden onların suçlu olduğunu söylemeye başlar.

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          Kimse ne yapacağını bilemezken onu alttan almaya çalışırlar.

        • 5

          Abdullah’ın hastanedeki tedavisi sürmektedir. Işıl dayanamayıp onu ziyaret ettiği sırada Nursema ile karşılaşır ve aralarında büyük tartışma çıkar.

        • 6

          Bir iki hafta sonra hastaneden çıkan Abdullah hemen işinin başına döner.

        • 7

          Bu arada küçük kızını ve Meri’yi eve döndürür. Meri’nin eve dönmesine en fazla sevinen Mustafa olur.

        • 8

          Dertleşebileceği kişi yanındadır. Ancak ondaki değişimi gören Meri elinden geldiğince uzak durmaya çalışacaktır.

        • 9

          Bunun hiç de kolay olmadığını anladığında ise iş işten geçmiş olacaktır.

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          KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM İZLE

          18 Nisan Cuma akşamı ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisinin 97. Bölümünü Show TV üzerinden tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

          KIZILCIK ŞERBETİ 97. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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