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        Haberler Bilgi Magazin KIZILCIK ŞERBETİ 94. BÖLÜM CANLI İZLE || Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD, kesintisiz

        Kızılcık Şerbeti 94. Bölüm canlı izle ekranı! İşte bu akşam Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde yaşanacaklar

        Show TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, Cuma akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı dizi, bu akşam yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Kızılcık Şerbeti 94. bölüm canlı izle ekranı yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 14:31 Güncelleme: 28.03.2025 - 14:31
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        • 1

          Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, 28 Mart Cuma akşamı 94. bölümü ile ekrana geliyor. Yeni bölümü internet üzerinden izlemek isteyen seyirciler, Kızılcık Şerbeti 94. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Gold Film imzalı dizinin yeni bölümünde Abdullah’ın sırrını öğrenen Nilay, konuyu sadece Zülkar ve Sevtap ile paylaşır. Pembe’ye söylemeye henüz hazır değildir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD…

        • 2

          KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 94. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

          Abdullah’ın sırrını öğrenen Nilay, her ne kadar Abdullah tarafından korkutulsa da bu sırla nasıl yaşayacağını bilmez.

        • 3

          Konuyu sadece Zülkar ve Sevtap ile paylaşır.

        • 4

          Pembe’ye söylemeye henüz hazır değildir.

        • 5

          Evde ise Abdullah ile arasında büyük bir gerilim olacaktır.

        • 6

          Firaz ve Nursema, Kıvılcım’ın evine sığınmışlardır.

        • 7

          Kıvılcım olayın büyümemesi için Ömer’den yardım ister.

        • 8

          Ancak onların, Kıvılcım’ın yanında olduğunu öğrenen Asude konuya el koyar ve Nursema ile Firaz’ı yanına aldırır.

        • 9

          Harcamaları abarttığı için Fatih tarafından veto yiyince kredi çeken Doğa’nın başına bu nedenle büyük bir bela gelir.

        • 10

          Kıvılcım ve Ömer’in ilişkisi rayına oturmuş gayet iyi giderken Kıvılcım’ın hamileliği ilgili yaşadığı bir sorun ikisini de büyük üzüntüye sokar.

        • 11

          KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

          Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Kızılcık Şerbeti dizisinin 94. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

          KIZILCIK ŞERBETİ 94. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 12
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