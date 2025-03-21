Show TV’nin izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü internet üzerinden izlemek isteyen seyirciler, Kızılcık Şerbeti 93. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Cuma akşamlarına damgasını vuran Gold Film imzalı dizinin yeni bölümünde, Firaz ve Nursema, Asude’nin kapısına gelse de Asude onları kabul etmez. Parasız kalan ikilinin imdadına Doğa yetişir ve onları Kıvılcım’ın evine yollar. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD…