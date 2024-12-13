Kızılcık Şerbeti 80.bölüm izle: Show TV'de Kızılcık Şerbeti son bölüm tamamı full izle

Doğa ve ailesi Görkem’in yalanlarına inanmazken Ünallar ne yapacaklarını, kimi inanacaklarını şaşırmış durumdalardır. Sevtap’ın mecbur kalıp çaldığı broş yüzünden Meri’nin başının derde girmesini içine sindiremeyen Nilay, kıvrak bir oyunla hem Meri’yi temize çıkaracak hem de annesinin suçlanmasının önüne geçecektir. Firaz evinde kaldığı imam İlhami ile arkadaşlığını ilerletmekte, Nursema ile olan yakınlığını da korumaktadır. Youtube da program yapmaya başlayan Kıvılcım’ın ilk konuğu Ömer olur. Ailesine karşı durarak Doğa’nın yanında yer alan Fatih artık dönülmez bir yoldadır.